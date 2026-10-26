Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10: Real Madrid hạ Barca

Bóng đá ngày 26/10 chứng kiến hàng loạt kết quả đáng chú ý khi Real Madrid giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển với Barcelona, Manchester United tiếp tục gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh, trong khi Liverpool và Bayern Munich đều có được ba điểm quan trọng. Tại Việt Nam, vòng 5 V.League 2026/27 khép lại với bất ngờ lớn khi Ninh Bình nhận thất bại đầu tiên, tạo điều kiện để Sông Lam Nghệ An giữ vững ngôi đầu bảng. Sau loạt trận cuối tuần, sự chú ý tiếp tục hướng về PSG, Benfica và những cuộc đối đầu tại AFC Champions League Elite trong tối nay và rạng sáng mai.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: Real Madrid thắng Siêu kinh điển, MU thảm bại

Trận đấu đáng chú ý nhất rạng sáng 26/10 là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid tại vòng 10 La Liga. Trên sân Camp Nou, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe, qua đó chấm dứt chuỗi toàn thắng của Barcelona từ đầu mùa giải.

Mbappe mở tỷ số ở phút 41 sau tình huống bóng đổi hướng trong vòng cấm. Barcelona sau đó nỗ lực tìm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 61 khi Raphinha tận dụng đường chuyền của Pedri để đánh bại thủ môn Andriy Lunin.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, Real Madrid tung ra đòn phản công quyết định ở những phút cuối. Eduardo Camavinga thoát xuống bên cánh trái, căng ngang thuận lợi để Mbappe dứt điểm vào lưới trống ở phút 87, hoàn tất cú đúp và mang về ba điểm cho đội khách.

Chiến thắng giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn ba điểm. Sau 10 vòng đấu, đội bóng xứ Catalunya vẫn dẫn đầu với 27 điểm, nhưng sức ép từ Real Madrid và Atletico Madrid đang ngày càng lớn. Với riêng Mbappe, màn trình diễn này tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của anh trong những trận cầu lớn.

Ở Ngoại hạng Anh, Manchester United lại trải qua một buổi tối đáng quên khi để Bournemouth đánh bại 3-0 ngay tại Old Trafford. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của đội bóng thành Manchester sau trận thua 1-4 trước Como ở Champions League giữa tuần.

Rayan và Marcus Tavernier lần lượt ghi bàn ở phút 38 và 43, khiến MU bước vào giờ nghỉ với bất lợi hai bàn. Sang hiệp hai, Evanilson tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của đội chủ nhà để ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 71.

Điều đáng lo với MU không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn là cách đội bóng để đối phương liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Sau những điều chỉnh về nhân sự, hàng phòng ngự vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống, trong khi các cầu thủ tấn công thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Trái ngược với MU, Liverpool tìm lại niềm vui tại Anfield bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 17 khi cú sút của Florian Wirtz chạm Pascal Gross đổi hướng đi vào lưới. Chỉ bốn phút sau, Alexander Isak nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm gọn gàng.

Đáng chú ý, Isak đã ghi bàn trong ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư, đồng thời mang đến tín hiệu tích cực trong cuộc đua nhóm đầu.

Ở Bundesliga, Bayern Munich vượt qua Freiburg 3-1 trong trận đấu mà Dayot Upamecano, Serge Gnabry và Michael Olise cùng lập công. Bayern kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian, dù có thời điểm bị đội chủ nhà rút ngắn cách biệt. Chiến thắng giúp đội bóng xứ Bavaria trở lại ngôi đầu bảng.

Tại Serie A, Juventus đánh bại Lecce 2-0 nhờ hai bàn thắng trong hiệp một của Weston McKennie và Douglas Luiz. AC Milan cũng tìm lại sự tự tin sau thất bại ở Europa League khi thắng Udinese 2-0, với các pha lập công của Christian Pulisic và Omari Hutchinson.

Bảng kết quả các trận bóng đá quốc tế nổi bật tối 25/10 và rạng sáng 26/10/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Kết quả 25/10 - 21:00 Manchester United - Bournemouth 0-3 25/10 - 21:00 Liverpool - Brighton 2-0 25/10 - 21:00 Crystal Palace - Newcastle 0-2 25/10 - 21:00 Hull City - Brentford 1-1 25/10 - 23:30 Sunderland - Leeds United 0-0 26/10 - 03:00 Barcelona - Real Madrid 1-2 25/10 - 20:00 Athletic Bilbao - Getafe 4-0 25/10 - 22:15 Celta Vigo - Real Betis 0-0 26/10 - 00:30 Real Sociedad - Levante 2-1 26/10 - 00:00 Lecce - Juventus 0-2 26/10 - 02:45 Udinese - AC Milan 0-2 25/10 - 18:30 Inter Milan - Fiorentina 2-1 25/10 - 21:00 Atalanta - Frosinone 4-4 25/10 - 23:30 Freiburg - Bayern Munich 1-3 25/10 - 21:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 3-0 25/10 - 23:15 Marseille - Le Havre 4-3

Ngoài những kết quả kể trên, chiến thắng 2-1 của Inter Milan trước Fiorentina tiếp tục cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt ở Serie A. Trong khi đó, trận hòa 4-4 giữa Atalanta và Frosinone là một trong những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất của vòng đấu.

Kết quả V.League ngày 26/10: Ninh Bình thất thủ, Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng

Tại V.League 2026/27, bất ngờ lớn nhất của vòng 5 đến từ sân Ninh Bình, nơi đội chủ nhà thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM tối 25/10.

Ninh Bình bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công, nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Trong khi đó, Công an TP.HCM kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công. Sau khi một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, đội khách vẫn giữ được sự tập trung và chờ đợi cơ hội. Phút 90+5, Jason Cummings ghi bàn thắng duy nhất, mang về ba điểm đầy bất ngờ.

Thất bại này khiến Ninh Bình đánh mất ngôi đầu sau năm vòng đấu. Đội bóng cố đô hiện có 10 điểm, xếp thứ tư, trong khi Sông Lam Nghệ An giữ vị trí số một với 11 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội FC cũng gây thất vọng khi thua SHB Đà Nẵng 0-1 trên sân Chi Lăng. Bước ngoặt xuất hiện ngay phút 18 khi Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ, buộc đội khách phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian.

Đà Nẵng tận dụng lợi thế để gia tăng sức ép và có bàn thắng quyết định ở phút 45+3 nhờ công Ivan Saponjic. Dù Hà Nội FC nỗ lực tìm bàn gỡ trong hiệp hai, đội chủ nhà vẫn bảo vệ thành công tỷ số 1-0.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng với Đà Nẵng trong cuộc đua ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Ngược lại, Hà Nội FC vẫn chưa thể duy trì sự ổn định sau chiến thắng trước Công an Hà Nội ở vòng đấu trước.

Bảng kết quả đầy đủ vòng 5 V.League 2026/27:

Ngày thi đấu Trận đấu Kết quả 22/10 Công an Hà Nội - Thanh Hóa 1-1 23/10 HAGL - Sông Lam Nghệ An 0-2 23/10 Thể Công Viettel - Bắc Ninh 2-2 24/10 Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định 0-4 24/10 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng 2-1 25/10 SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC 1-0 25/10 Ninh Bình - Công an TP.HCM 0-1

Sau năm vòng đấu, Sông Lam Nghệ An dẫn đầu với 11 điểm. Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 10 điểm, khiến cuộc đua nhóm đầu trở nên rất sít sao.

Ngày 26/10, V.League 1 và V.League 2 không có trận đấu trong lịch đã công bố. Các đội bóng sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, trong đó Thanh Hóa gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bắc Ninh tiếp đón HAGL vào ngày 30/10.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10: PSG gặp Lyon, derby Thổ Nhĩ Kỳ và AFC Champions League

Sau loạt trận cuối tuần sôi động, các sân cỏ châu Âu tiếp tục thu hút sự chú ý với cuộc đối đầu giữa PSG và Lyon tại vòng 8 Ligue 1, trận Sevilla - Osasuna ở La Liga và màn so tài giữa Galatasaray với Fenerbahçe tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

PSG tiếp đón Lyon lúc 2h30 rạng sáng 27/10 theo giờ Việt Nam. Trận đấu ban đầu được xếp lịch vào ngày 25/10 nhưng đã chuyển sang ngày 26/10 theo quyết định của ban tổ chức Ligue 1.

Đội bóng thủ đô nước Pháp đang có phong độ tích cực sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League. Với lợi thế sân nhà cùng hàng công giàu tốc độ, PSG được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Lyon vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra bất ngờ nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Ở La Liga, Sevilla tiếp đón Osasuna lúc 3h rạng sáng 27/10. Đây là cuộc đối đầu được dự báo khó lường khi cả hai đều muốn tích lũy thêm điểm số. Sevilla có lợi thế sân nhà, nhưng Osasuna có thể gây khó khăn bằng lối chơi quyết liệt và khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Một trận đấu đáng quan tâm khác là derby Istanbul giữa Galatasaray và Fenerbahçe, diễn ra lúc 1h30 rạng sáng 27/10. Đây là cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nơi yếu tố tâm lý và sự tập trung thường đóng vai trò quan trọng không kém chất lượng đội hình.

Galatasaray bước vào trận đấu với 19 điểm sau tám vòng và hướng đến chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, trước đối thủ nhiều duyên nợ như Fenerbahçe, lợi thế sân nhà không bảo đảm một trận đấu dễ dàng.

Tại Bồ Đào Nha, Benfica làm khách trên sân Santa Clara lúc 1h45 rạng sáng 27/10. Đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng, song vẫn phải thận trọng trước một đối thủ có thể chơi phòng ngự chặt chẽ trên sân nhà.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu tối 26/10 và rạng sáng 27/10/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Giải đấu 27/10 - 01:30 Galatasaray - Fenerbahçe VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 27/10 - 01:45 Santa Clara - Benfica VĐQG Bồ Đào Nha 27/10 - 02:30 PSG - Lyon Ligue 1 27/10 - 03:00 Sevilla - Osasuna La Liga

Ở châu Á, AFC Champions League Elite tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc vòng phân hạng. Trong đó, Al Ittihad làm khách trước Neftchi Fargona, còn Al Ahli đối đầu Al-Gharafa.

Al Ittihad được kỳ vọng giành kết quả tích cực nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Trung Á vẫn tiềm ẩn khó khăn, đặc biệt trong điều kiện sân bãi và áp lực từ khán giả chủ nhà.

Al Ahli cũng nhận được nhiều sự chú ý khi tiếp đón Al-Gharafa. Đại diện Saudi Arabia có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng cần duy trì sự tập trung để tránh những bất ngờ tại đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite tối 26/10 và rạng sáng 27/10:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu 26/10 - 21:45 Neftchi Fargona - Al Ittihad 27/10 - 00:00 Al Ahli - Al-Gharafa 27/10 - 00:00 Al Ain - Tractor FC 27/10 - 02:15 Al Qadsiah - Al Sadd 27/10 - 02:15 Al Quwa Al Jawiya - Pakhtakor

Riêng trận Al Nassr - Al Wasl, dự kiến diễn ra ngày 26/10, đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á thông báo hoãn và chưa ấn định lịch mới. Vì vậy, người hâm mộ sẽ chưa thể theo dõi Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr thi đấu ở trận này như lịch ban đầu.

Nhìn chung, ngày 26/10 mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tại châu Âu, chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona cùng thất bại nặng nề của Manchester United là những kết quả gây chú ý nhất. Ở bóng đá Việt Nam, Ninh Bình bất ngờ thất thủ khiến cuộc đua vô địch V.League thêm hấp dẫn. Trong khi đó, PSG - Lyon và trận derby Galatasaray - Fenerbahçe hứa hẹn tiếp tục mang đến những diễn biến đáng chờ đợi trong đêm nay và rạng sáng 27/10.