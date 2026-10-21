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Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/10: PSG thắng Barca

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HÙNG NGUYỄN
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(GLO)- Kết quả bóng đá hôm nay 21/10/2026 chứng kiến hàng loạt trận cầu hấp dẫn tại Champions League. PSG đánh bại Barcelona 4-2, Liverpool vượt qua Villarreal 4-3, trong khi Man City thắng đậm AEK Athens 5-1.

Rạng sáng 21/10, người hâm mộ bóng đá châu Âu trải qua một đêm khó quên khi nhiều đội bóng lớn cùng ra sân ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026/27. Không chỉ có những chiến thắng đậm, loạt trận còn chứng kiến màn ngược dòng giàu cảm xúc của Liverpool và cuộc đọ sức sôi động giữa PSG với Barcelona.

Sau những diễn biến đáng chú ý này, sự quan tâm tiếp tục hướng về Manchester United, Arsenal và Real Madrid, những đội bóng sẽ bước vào lượt trận tiếp theo từ đêm 21/10 đến rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam.

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Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 21/10: Liverpool ngược dòng, PSG và Man City thắng lớn

Liverpool tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lượt trận khi đánh bại Villarreal 4-3 tại Anfield. Đại diện Tây Ban Nha sớm dẫn trước hai bàn, nhưng đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ để đảo ngược tình thế. Alexis Mac Allister lập cú đúp, còn tài năng trẻ Rio Ngumoha góp dấu ấn quan trọng vào màn trở lại của đội bóng vùng Merseyside.

Dù để thủng lưới ba lần, Liverpool vẫn cho thấy khả năng xoay chuyển cục diện đáng nể. Chiến thắng này cũng giúp họ duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận Champions League.

Tại Paris, PSG vượt qua Barcelona 4-2 trong cuộc đối đầu có chất lượng tấn công cao. Đội bóng nước Pháp tận dụng tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương, liên tục gây sức ép và giành chiến thắng thuyết phục. Barcelona có những thời điểm đáp trả mạnh mẽ nhưng không thể ngăn PSG ghi bốn bàn trên sân nhà.

Trong khi đó, Manchester City tìm lại niềm vui sau thất bại trước PSG ở lượt trước bằng chiến thắng 5-1 trước AEK Athens. Phil Foden trở thành tâm điểm với cú hat-trick, góp công lớn giúp đội bóng thành Manchester áp đảo đối thủ.

AS Roma cũng có một trận đấu thuận lợi khi thắng Slovan Bratislava 4-0. Napoli vượt qua Bodø/Glimt với tỷ số 4-3 trong cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn, còn PSV Eindhoven giành chiến thắng quan trọng 1-0 ngay trên sân Porto.

Bảng kết quả Champions League rạng sáng 21/10/2026:

Giờ Việt Nam
Trận đấu
Kết quả
23:45 ngày 20/10
Fenerbahçe - Slavia Praha
2-2
23:45 ngày 20/10
Sabah - Borussia Dortmund
1-2
02:00 ngày 21/10
Liverpool - Villarreal
4-3
02:00 ngày 21/10
PSG - Barcelona
4-2
02:00 ngày 21/10
Man City - AEK Athens
5-1
02:00 ngày 21/10
Napoli - Bodø/Glimt
4-3
02:00 ngày 21/10
AS Roma - Slovan Bratislava
4-0
02:00 ngày 21/10
Porto - PSV Eindhoven
0-1
02:00 ngày 21/10
Stuttgart - Atlético Madrid
1-1

Tính cả hai trận đấu sớm lúc 23h45 ngày 20/10, lượt trận Champions League vừa qua chứng kiến tổng cộng 40 bàn thắng sau chín cuộc đối đầu.

Lịch thi đấu bóng đá tối 21/10 và rạng sáng 22/10: MU gặp Como, Arsenal đại chiến Bayern

Sau loạt trận nhiều bàn thắng rạng sáng nay, Champions League tiếp tục mang đến những cuộc đối đầu đáng chú ý. Manchester United làm khách trên sân Como, trong khi Arsenal phải đối mặt với thử thách lớn trước Bayern Munich. Real Madrid cũng được dự báo có trận đấu không dễ dàng khi tiếp đón RB Leipzig.

Bảng lịch thi đấu Champions League ngày 21/10 và rạng sáng 22/10/2026:

Ngày, giờ Việt Nam
Trận đấu
21/10 - 23:45
Como - Manchester United
21/10 - 23:45
Lille - Galatasaray
22/10 - 02:00
Bayern Munich - Arsenal
22/10 - 02:00
Real Madrid - RB Leipzig
22/10 - 02:00
Inter Milan - Shakhtar Donetsk
22/10 - 02:00
Aston Villa - Viking
22/10 - 02:00
Club Brugge - Lens
22/10 - 02:00
Real Betis - Feyenoord
22/10 - 02:00
Sporting CP - LASK

Tâm điểm ở khung giờ 23h45 là chuyến làm khách của Manchester United trước Como. Đại diện nước Anh bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-2 trước Atlético Madrid ở lượt trận trước. Trong khi đó, Como từng gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig, cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho những đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Với MU, đây không chỉ là cơ hội tìm lại chiến thắng ở Champions League mà còn là trận đấu quan trọng để cải thiện sự tự tin. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu của Como khiến cuộc đối đầu này khó có thể xem là dễ dàng.

Đến 2h sáng 22/10, mọi ánh mắt sẽ hướng về Allianz Arena, nơi Bayern Munich tiếp đón Arsenal. Đội bóng London đang có khởi đầu tích cực tại Champions League với hai chiến thắng trước Napoli và Lille, đồng thời chưa để thủng lưới. Phía bên kia, Bayern sở hữu lợi thế sân nhà cùng sức mạnh tấn công đã được thể hiện bằng chiến thắng 5-0 trước Bodø/Glimt ở trận mở màn.

Đây được xem là màn kiểm tra thực lực đáng chú ý của cả hai đội trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi tại vòng phân hạng. Arsenal cần giữ được sự chắc chắn ở hàng thủ, trong khi Bayern sẽ tìm cách khai thác sức ép từ khán đài và khả năng tấn công của mình.

Cùng giờ, Real Madrid tiếp đón RB Leipzig. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thắng Inter Milan và AS Roma ở hai lượt trận đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn, Real Madrid vẫn cần thận trọng trước một Leipzig có khả năng gây bất ngờ, đặc biệt khi đại diện Đức vừa đánh bại PSV Eindhoven ở lượt trận thứ hai.

Một cuộc đối đầu khác đáng quan tâm là Aston Villa gặp Viking. Đại diện Ngoại hạng Anh đang thi đấu đầy hứng khởi tại Champions League, nổi bật với chiến thắng 6-0 trước Fenerbahçe. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Aston Villa có cơ hội nối dài mạch trận ấn tượng của mình.

Lịch thi đấu bóng đá châu Á ngày 21/10: J.League sôi động, Ronaldo cùng Al Nassr giành chiến thắng

Không chỉ có Champions League, bóng đá châu Á cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi giải vô địch quốc gia Nhật Bản diễn ra đồng loạt nhiều trận trong chiều 21/10.

Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Kawasaki Frontale và Vissel Kobe. Hai đội bóng có thực lực của J.League hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn, đặc biệt khi Vissel Kobe đang có phong độ tốt sau chiến thắng 3-0 trước Fagiano Okayama ở vòng trước.

Một cặp đấu khác đáng xem là Kyoto Sanga gặp Kashima Antlers. Trong khi đó, Urawa Red Diamonds có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp đón JEF United Chiba.

Lịch thi đấu J1 League ngày 21/10:

Giờ Việt Nam
Trận đấu
17:00
FC Tokyo - Kashiwa Reysol
17:00
Kawasaki Frontale - Vissel Kobe
17:00
Yokohama F. Marinos - Tokyo Verdy
17:00
Shimizu S-Pulse - Machida Zelvia
17:00
Nagoya Grampus - Cerezo Osaka
17:00
Kyoto Sanga - Kashima Antlers
17:00
Fagiano Okayama - Mito Hollyhock
17:00
Avispa Fukuoka - Gamba Osaka
17:00
V-Varen Nagasaki - Sanfrecce Hiroshima
17:30
Urawa Reds - JEF United Chiba

Ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al Nassr giành chiến thắng 1-0 trước NEOM trong trận đấu diễn ra rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam.

Cristiano Ronaldo trải qua một ngày thi đấu không như mong đợi khi bỏ lỡ quả phạt đền cùng một số cơ hội ghi bàn. Rất may cho Al Nassr, João Félix đã ghi bàn thắng duy nhất để mang về ba điểm. Kết quả giúp đội bóng của Ronaldo tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Bóng đá Việt Nam ngày 21/10: V.League chờ trở lại

Ở bóng đá trong nước, ngày 21/10 không có trận đấu thuộc V.League 1, V.League 2 hoặc Cúp Quốc gia trong lịch thi đấu đã công bố của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Vòng 5 V.League 2026/27 sẽ bắt đầu vào ngày 22/10 với trận Công an Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi đội bóng ngành công an hướng đến mục tiêu trở lại mạch chiến thắng sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng trước.

Những ngày tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel đối đầu Bắc Ninh, còn Hà Nội FC sẽ làm khách trước SHB Đà Nẵng.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tâm điểm trong ngày 21/10 vì thế vẫn là loạt trận Champions League và J.League. Đặc biệt, cuộc đối đầu Bayern Munich - Arsenal cùng chuyến làm khách của Manchester United trước Como hứa hẹn tiếp tục mang đến những diễn biến đáng chú ý trong đêm nay và rạng sáng mai.

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