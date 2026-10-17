Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/10: Sôi động ngày cuối tuần

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/10/2026 nổi bật với ba trận V.League, Liverpool và Man City xuất trận, Barcelona làm khách Betis cùng đại chiến Bayern - Leipzig.

Ngày 17/10 mở ra một cuối tuần bóng đá dày đặc với nhiều khung giờ thuận lợi cho người xem Việt Nam. V.League trở lại bằng ba trận, trong đó Thanh Hóa - Nam Định và derby Bắc Trung Bộ Hà Tĩnh - SLNA đáng chú ý. Từ 18h30, bóng đá châu Âu liên tục tăng nhiệt với Chelsea, Liverpool, Man City, Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan và PSG cùng ra sân.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Bình Minh Sài Gòn thắng 3-1, Frankfurt có 3 điểm

Những trận đấu muộn tối 16 và rạng sáng 17/10 không có các đại chiến lớn, nhưng vẫn xuất hiện một số kết quả đáng chú ý trước khi loạt trận cuối tuần chính thức bắt đầu.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Hạng Nhất Việt Nam Bình Minh Sài Gòn - Quy Nhơn United 3-1 Bundesliga Frankfurt - Cologne 1-0 Serie A Frosinone - Sassuolo 4-2 Ligue 1 Le Mans - Toulouse 0-3 La Liga Deportivo - Levante 1-1

Bình Minh Sài Gòn tận dụng tốt lợi thế sân Bà Rịa để thắng Quy Nhơn United 3-1 trong trận đấu sớm vòng 3 Hạng Nhất. Chủ nhà nhập cuộc chủ động, tạo sức ép ngay từ đầu và có ba điểm xứng đáng. Kết quả giúp Bình Minh Sài Gòn vươn lên nhóm trên sau ba lượt, trong khi Quy Nhơn tiếp tục chưa tìm được sự ổn định.

Tại Đức, Frankfurt thắng Cologne 1-0 trong trận đấu khá chặt chẽ. Frosinone tạo tỷ số nổi bật nhất ở nhóm giải châu Âu khi đánh bại Sassuolo 4-2.

Toulouse cũng có một chuyến làm khách hiệu quả với chiến thắng 3-0 trước Le Mans. Deportivo và Levante chia điểm sau trận hòa 1-1 tại La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 17/10

Vòng 4 V.League có ba trận trong chiều tối. Song song với đó, vòng 3 Hạng Nhất tiếp tục với ba cặp đấu.

Giờ Giải đấu Trận đấu 15h30 Hạng Nhất Lâm Đồng - Đại học Văn Hiến 17h00 V.League Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định 17h00 Hạng Nhất Thép Cần Thơ - Xuân Thiện Phú Thọ 18h00 V.League SHB Đà Nẵng - Hải Phòng 18h00 V.League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SLNA 18h00 Hạng Nhất Công An Nhân Dân - Hưng Yên

Thanh Hóa - Nam Định: Nhà vô địch gặp khó về lực lượng

Thanh Hóa - Nam Định lúc 17h00 là trận mở màn vòng 4 và có sức hút lớn bởi tương quan giữa hai đội khá khó đoán.

Thanh Hóa bước vào trận với tâm lý tốt sau chiến thắng 2-1 trên sân Hải Phòng ở vòng trước. Đội bóng xứ Thanh cho thấy họ vẫn rất khó chịu khi được phép đá phòng ngự phản công, đặc biệt trong những trận đối thủ buộc phải chủ động kiểm soát.

Nam Định vừa hòa Ninh Bình 1-1 và đang cần một chiến thắng để cải thiện vị trí. Tuy nhiên, đội khách chịu tổn thất đáng kể khi Ezequiel Santos Da Silva và Trần Văn Kiên đều phải nghỉ trận này vì án treo giò.

Sự thiếu hụt nhân sự có thể khiến Nam Định phải điều chỉnh cả cấu trúc phòng ngự lẫn khả năng đưa bóng lên biên. Trong thế trận như vậy, Thanh Hóa có cơ sở để chơi kiên nhẫn thay vì đẩy tốc độ quá sớm.

Hà Tĩnh - SLNA: Derby Bắc Trung Bộ đáng chờ đợi

Trận Hà Tĩnh - SLNA lúc 18h00 mang ý nghĩa đặc biệt bởi cả hai đều có khởi đầu khá tích cực.

SLNA đang bất bại và có 7 điểm. Nếu giành chiến thắng trên sân Hà Tĩnh, đội bóng xứ Nghệ sẽ tạm vươn lên đầu bảng với 10 điểm.

Điều đáng chú ý là SLNA mùa này chơi cân bằng hơn. Đội không chỉ dựa vào sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ mà còn cho thấy khả năng kiểm soát những thời điểm khó khăn trong trận đấu.

Hà Tĩnh từng tạo ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Thể Công Viettel. Tuy nhiên, chủ nhà thiếu Võ Quốc Dân ở vòng này vì án treo giò.

Đây có thể là trận không có quá nhiều khoảng trống. Hai đội hiểu nhau khá rõ và đều không muốn nhận bàn trước trong một trận derby. Khả năng tận dụng bóng cố định và những sai số cá nhân nhiều khả năng đóng vai trò quan trọng.

Đà Nẵng - Hải Phòng: Cả hai cùng cần phản ứng

Đà Nẵng từng tạo bất ngờ khi thắng Nam Định 3-0 nhưng sau đó thua HAGL với cùng tỷ số. Hải Phòng cũng vừa nhận thất bại 1-2 trước Thanh Hóa.

Bởi vậy, cuộc đối đầu lúc 18h00 mang ý nghĩa lấy lại nhịp cho cả hai.

Đà Nẵng có lợi thế sân nhà nhưng cần cải thiện khả năng phòng ngự khi đối phương chuyển trạng thái nhanh. Hải Phòng thường chơi tốt khi có khoảng trống ở hai hành lang và đủ khả năng khiến chủ nhà gặp khó nếu Đà Nẵng đẩy đội hình lên quá sớm.

Một trận đấu giằng co trong hiệp một trước khi tốc độ tăng lên sau giờ nghỉ là kịch bản khá dễ xảy ra.

Hạng Nhất: Công An Nhân Dân - Hưng Yên là tâm điểm

Hưng Yên toàn thắng hai vòng đầu và đang nằm trong nhóm dẫn đầu với 6 điểm. Công An Nhân Dân lại phải phản ứng sau thất bại nặng 1-4 trước Khánh Hòa.

Vì vậy, trận đấu tại PVF lúc 18h00 đáng chú ý nhất vòng 3 Hạng Nhất trong ngày.

CAND có tham vọng thăng hạng nhưng cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới. Trong khi đó, Hưng Yên đang có tâm lý tốt và không chịu sức ép phải đẩy cao đội hình bằng mọi giá.

Nếu đội chủ nhà không ghi được bàn sớm, trận đấu có thể trở nên khó khăn khi Hưng Yên có điều kiện chơi theo thế trận sở trường.

Lịch Ngoại hạng Anh hôm nay: Liverpool và Man City cùng ra sân

Ngoại hạng Anh có năm trận trong ngày thứ Bảy.

Giờ Việt Nam Trận đấu 18h30 Everton - Chelsea 21h00 Brentford - Liverpool 21h00 Fulham - Hull City 21h00 Man City - Ipswich 23h30 Newcastle - Aston Villa

Everton - Chelsea: The Blues muốn duy trì đà hưng phấn

Chelsea vừa thắng Bournemouth 5-1 và cho thấy khả năng tấn công rất tốt khi tạo được lợi thế sớm. Chuyến làm khách trước Everton là cơ hội để họ tiếp tục bám nhóm đầu.

Everton lại là đối thủ khó chịu trên sân nhà. Chelsea cũng không có Reece James vì chấn thương đầu gối, nên khả năng vận hành ở hành lang phải có thể phải điều chỉnh.

Nếu Chelsea đưa được trận đấu vào nhịp độ cao, chất lượng hàng công mang lại lợi thế rõ ràng. Nhưng Everton có thể gây khó nếu giữ được tỷ số hòa trong hiệp một và kéo trận đấu sang thế tranh chấp.

Brentford - Liverpool: Bài kiểm tra thực sự cho Liverpool

Liverpool vừa thắng LASK 6-3 tại Champions League, nhưng phong độ trong nước chưa thực sự ổn định.

Khó khăn lớn nằm ở lực lượng. Ryan Gravenberch chắc chắn vắng mặt vì án treo giò, trong khi Alexander Isak, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai đều phải chờ đánh giá khả năng ra sân.

Brentford lại đang chơi khá ổn định và chưa dễ bị đánh bại. Khi được thi đấu trên sân nhà, họ có thể chọn cách thu hẹp khu trung tuyến, ép Liverpool đưa bóng ra biên và chờ cơ hội phản công.

Đây là trận Liverpool được đánh giá cao hơn về nhân sự nhưng không dễ kiểm soát như chênh lệch tên tuổi gợi ra.

Man City - Ipswich: Chủ nhà cần phản ứng sau cú ngã ở Champions League

Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng sáu vòng đầu. Họ vừa đánh bại Liverpool 3-0 tại Anfield ở giải quốc nội nhưng sau đó thua PSG 2-4 tại Champions League.

Gặp Ipswich trên sân Etihad là cơ hội để Man City phản ứng nhanh.

Điểm thuận lợi với đội chủ nhà là lực lượng hiện khá đầy đủ, trong đó Phil Foden trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, khả năng xoay tua là tương đối cao bởi lịch thi đấu giữa hai đấu trường khá dày.

Ipswich có thể chơi với hàng thủ ba người và ưu tiên bảo vệ trung lộ. Nếu đội khách giữ được tỷ số trong 20-30 phút đầu, áp lực dành cho Man City sẽ tăng dần.

Newcastle - Aston Villa: Hai trạng thái trái ngược

Newcastle vừa thua Coventry 1-4, trong khi Aston Villa thắng Fenerbahce tới 6-0 tại Champions League.

Sự trái ngược này khiến trận 23h30 trở nên đáng chú ý.

Newcastle được trở về sân nhà nhưng vẫn thiếu một số nhân sự như Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Tino Livramento. Aston Villa lại bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn đáng kể.

Điểm Newcastle cần cải thiện ngay là khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Nếu tiếp tục để đối phương đưa bóng quá dễ dàng qua tuyến giữa, Aston Villa có đủ cầu thủ tốc độ để gây ra vấn đề.

La Liga: Barcelona làm khách Real Betis

La Liga có bốn trận trong ngày.

Giờ Việt Nam Trận đấu 19h00 Espanyol - Atletico Madrid 21h15 Villarreal - Elche 23h30 Real Betis - Barcelona 02h00 ngày 18/10 Valencia - Athletic Bilbao

Real Betis - Barcelona là trận được chú ý nhất. Barca vừa thắng Galatasaray 4-1 tại Champions League và đang duy trì hiệu suất tấn công tốt.

Tuy nhiên, sân của Betis luôn là chuyến đi khó. Chủ nhà có khả năng giữ bóng khá tốt và không ngại đẩy đội hình lên cao, điều khiến trận đấu có thể xuất hiện nhiều khoảng trống.

Barca nhỉnh hơn về khả năng tạo đột biến. Nhưng nếu Betis thoát được lớp pressing đầu tiên, hàng thủ đội khách có thể phải đối mặt với những tình huống phản công trực diện.

Bayern Munich - Leipzig: Đại chiến Bundesliga

Bundesliga có năm trận cùng diễn ra lúc 20h30 trước khi Bayern tiếp Leipzig lúc 23h30.

Giờ Việt Nam Trận đấu 20h30 Union Berlin - Dortmund 20h30 Hamburg - Stuttgart 20h30 Bremen - Paderborn 20h30 Schalke - Mainz 20h30 Elversberg - Augsburg 23h30 Bayern Munich - RB Leipzig

Bayern - Leipzig là cặp đấu có chất lượng cao nhất tại Đức trong ngày.

Bayern vừa trải qua trận hòa 3-3 khá bất ngờ tại Champions League, cho thấy hàng phòng ngự vẫn có những thời điểm mất tập trung. Leipzig thường đặc biệt nguy hiểm khi được chuyển trạng thái nhanh.

Bayern chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn trên sân nhà. Nhưng nếu để Leipzig vượt qua lớp pressing bằng những đường chuyền đầu tiên, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ có thể trở thành vấn đề.

Serie A: Napoli, Inter và Roma đồng loạt ra sân

Serie A cũng có ba trận được quan tâm.

Giờ Việt Nam Trận đấu 20h00 Venezia - Napoli 23h00 Bologna - Inter Milan 01h45 ngày 18/10 Roma - Genoa

Inter chịu sức ép lớn hơn sau thất bại 3-4 trước Club Brugge ở Champions League. Làm khách Bologna vì thế không phải nhiệm vụ đơn giản.

Napoli có trận đấu trên lý thuyết thuận lợi hơn trước Venezia, trong khi Roma cần nhanh chóng quên thất bại 3-4 trước Real Madrid để tập trung cho cuộc đua trong nước.

PSG làm khách Strasbourg

Ligue 1 có Strasbourg - PSG lúc 22h15.

PSG đang có tâm lý rất tốt sau chiến thắng 4-2 trước Man City tại Champions League. Sức tấn công và khả năng chuyển trạng thái là điểm nổi bật nhất của đội bóng Paris trong những trận gần đây.

Strasbourg có lợi thế sân nhà nhưng nếu để PSG ghi bàn sớm, trận đấu có nguy cơ trở nên rất khó kiểm soát.

Hai trận còn lại diễn ra lúc 01h45 ngày 18/10 là Lille - Brest và Troyes - Lens.

World Cup U17 nữ khởi tranh

Một tuyến bóng đá quốc tế khác đáng chú ý là World Cup U17 nữ 2026.

Trong ngày mở màn, U17 nữ Đức gặp Argentina lúc 22h00, cùng giờ với trận U17 nữ Triều Tiên - Puerto Rico.

U17 nữ Triều Tiên luôn là một trong những đội trẻ nữ mạnh của châu Á. Vì thế, hành trình của họ tại giải cũng đáng theo dõi đối với khán giả trong khu vực.

Những trận đáng xem nhất ngày 17/10

Nếu ưu tiên bóng đá Việt Nam, Thanh Hóa - Nam Định lúc 17h00 và Hà Tĩnh - SLNA lúc 18h00 là hai trận đáng chú ý nhất. Một bên là nhà vô địch cần cải thiện phong độ trong bối cảnh thiếu người, bên kia là derby có thể đưa SLNA tạm lên đỉnh bảng.

Từ 18h30, Everton - Chelsea mở màn chương trình Ngoại hạng Anh. Khung 21h00 có thể ưu tiên Brentford - Liverpool hoặc Man City - Ipswich.

Cuối buổi tối, Barcelona làm khách Betis lúc 23h30, gần như trùng giờ với Bayern - Leipzig. Đây là hai lựa chọn đáng xem nhất của bóng đá Tây Ban Nha và Đức.

Nếu tiếp tục tới rạng sáng, Roma - Genoa và Valencia - Athletic Bilbao là những trận muộn nhất, khép lại một ngày bóng đá kéo dài liên tục từ chiều tới hơn 04h00 sáng hôm sau.

Lịch được cập nhật sáng 17/10/2026 theo giờ Việt Nam; thời gian và kênh phát sóng có thể được ban tổ chức hoặc đơn vị bản quyền điều chỉnh.