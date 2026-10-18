Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/10: MU làm khách Leeds

Một Chủ nhật giàu lựa chọn đang chờ người hâm mộ. Ba trận V.League diễn ra từ 18h, trong đó derby Thủ đô CAHN - Hà Nội FC lúc 19h15 là tâm điểm trong nước. Tại châu Âu, MU làm khách Leeds, Arsenal gặp Nottingham Forest, AC Milan tiếp Atalanta, Juventus đối đầu Lazio trước khi Real Madrid - Sevilla khép lại đêm bóng đá.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Bayern thắng 6-1, Barcelona ghi 5 bàn

Loạt trận tối 17 và rạng sáng 18/10 mang tới nhiều kết quả đáng chú ý. Bayern Munich tạo tỷ số nổi bật nhất khi thắng Leipzig 6-1. Barcelona tiếp tục thể hiện sức tấn công mạnh bằng chiến thắng 5-2 ngay trên sân Real Betis.

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League Thanh Hóa - Nam Định 0-2 V.League Đà Nẵng - Hải Phòng 1-5 V.League Hà Tĩnh - SLNA 2-2 Ngoại hạng Anh Everton - Chelsea 0-2 Ngoại hạng Anh Brentford - Liverpool 1-2 Ngoại hạng Anh Fulham - Hull City 1-0 Ngoại hạng Anh Man City - Ipswich 3-2 Ngoại hạng Anh Newcastle - Aston Villa 0-1 La Liga Espanyol - Atletico Madrid 0-1 La Liga Villarreal - Elche 0-0 La Liga Real Betis - Barcelona 2-5 La Liga Valencia - Athletic Bilbao 0-0 Serie A Venezia - Napoli 1-0 Serie A Bologna - Inter Milan 1-3 Serie A Roma - Genoa 2-0 Bundesliga Union Berlin - Dortmund 0-0 Bundesliga Bayern Munich - Leipzig 6-1 Ligue 1 Strasbourg - PSG 1-3 Ligue 1 Lille - Brest 1-1 Ligue 1 Troyes - Lens 1-3

Bayern biến trận đấu được chờ đợi nhất Bundesliga thành một màn áp đảo. Chiến thắng 6-1 đặc biệt có ý nghĩa sau những thời điểm hàng phòng ngự của đội bóng xứ Bavaria chơi thiếu chắc chắn ở các trận trước. Khi hàng công tìm được nhịp, Leipzig gần như không có cơ hội kéo trận đấu trở lại.

Barcelona cũng duy trì phong độ tấn công rất cao. Thắng Betis 5-2 trên sân khách cho thấy đội bóng xứ Catalonia vẫn đủ khả năng tạo ra nhiều cơ hội ngay cả trước một đối thủ đang có phong độ tốt. Điểm đáng chú ý là Barca không chỉ thắng mà tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao từ đầu mùa.

Ở Ngoại hạng Anh, Liverpool thắng Brentford 2-1 trong một chuyến làm khách không dễ dàng. Man City phải vất vả hơn dự kiến mới vượt Ipswich 3-2, nhưng ba điểm giúp đội bóng thành Manchester tiếp tục giữ nhịp ở cuộc đua đầu bảng.

Chelsea thắng Everton 2-0, trong khi Aston Villa tiếp tục cho thấy phong độ tích cực bằng chiến thắng 1-0 trên sân Newcastle.

Tại Serie A, Inter thắng Bologna 3-1 để phản ứng tốt sau thất bại tại Champions League. Bất ngờ lớn lại thuộc về Napoli khi đội bóng này thua Venezia 0-1.

V.League hôm nay 18/10: Derby Thủ đô là tâm điểm

Ba trận vòng 4 V.League diễn ra trong chiều tối nay.

Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 18h00 Ninh Bình - HAGL FPT Play, TV360 18h00 Bắc Ninh - Đồng Nai FPT Play, TV360 19h15 CAHN - Hà Nội FC FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

CAHN - Hà Nội FC: Hai trạng thái trái ngược

Derby Thủ đô tại Hàng Đẫy là trận đấu được chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam hôm nay.

CAHN bước vào vòng 4 với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận và đặc biệt chưa để thủng lưới. Khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn đang là nền tảng quan trọng nhất giúp đội bóng của HLV Mano Polking duy trì vị trí dẫn đầu.

Hà Nội FC lại mới có 3 điểm sau ba vòng. Chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh ở lượt gần nhất giúp đội bóng áo tím phần nào giảm sức ép, nhưng màn trình diễn vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Điều khiến derby khó đoán là CAHN vừa phải tiêu hao khá nhiều thể lực trong trận gặp Kashima Antlers tại đấu trường châu Á. Đội chủ nhà cũng không có Văn Hậu vì án treo giò.

Hà Nội FC vì vậy có cơ hội nếu đủ kiên nhẫn trong giai đoạn đầu. Nếu CAHN không duy trì được tốc độ vì lịch đấu dày, khả năng kiểm soát trung tuyến có thể trở thành chìa khóa cho đội bóng của HLV Harry Kewell.

Dù vậy, hàng công Hà Nội cần sắc bén hơn rất nhiều. Gặp một đối thủ chưa thủng lưới từ đầu mùa, việc bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi rất dễ khiến họ trả giá.

Ninh Bình - HAGL: Hoàng Đức và đồng đội muốn trở lại đường thắng

Ninh Bình đang có 7 điểm sau ba vòng và thuộc nhóm đội khởi đầu ổn định nhất V.League.

Trận hòa Nam Định 1-1 ở vòng trước cho thấy Ninh Bình đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Hoàng Đức tiếp tục là điểm kết nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công, đặc biệt ở những thời điểm đội cần thay đổi nhịp độ.

HAGL vừa có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Đà Nẵng 3-0. Kết quả ấy giúp đội bóng phố Núi cải thiện đáng kể tâm lý sau hai trận đầu mùa trắng tay.

Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn nhỉnh hơn ở sự ổn định và chất lượng kiểm soát bóng. HAGL cần đặc biệt chú ý khoảng trống phía trước hàng phòng ngự nếu không muốn bị Hoàng Đức cùng các cầu thủ tuyến hai khai thác.

Bắc Ninh - Đồng Nai: Trận đấu của áp lực

Bắc Ninh có 3 điểm sau ba trận, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm.

Với đội khách, đây đã là trận đấu mang nhiều sức ép dù mùa giải mới đi qua vài vòng. Ba thất bại liên tiếp khiến mục tiêu trước mắt không còn là cách chơi đẹp mà là phải tìm được điểm số đầu tiên.

Bắc Ninh có lợi thế sân nhà và từng khiến Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn ở vòng trước. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Một trận đấu thận trọng, giàu tranh chấp và khó xuất hiện tỷ số quá cao là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch Ngoại hạng Anh hôm nay: MU làm khách Leeds, Arsenal gặp Nottingham

Giờ Việt Nam Trận đấu 20h00 Bournemouth - Sunderland 20h00 Brighton - Crystal Palace 20h00 Leeds - MU 22h30 Nottingham Forest - Arsenal

Leeds - MU: Quỷ đỏ chịu sức ép phải thắng

MU tới Elland Road trong tình cảnh không dễ chịu. Đội bóng thành Manchester đã trải qua chuỗi trận không thắng và vừa nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League.

Ở Ngoại hạng Anh, MU cũng chỉ hòa Tottenham 1-1 ở vòng gần nhất. Vấn đề không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở khả năng duy trì sức ép đủ lâu để kết thúc trận đấu.

Leeds không phải đối thủ dễ chịu trên sân nhà. Họ từng thắng Newcastle tới 4-1 và có khả năng đẩy tốc độ trận đấu lên rất nhanh khi được sự hỗ trợ của khán giả tại Elland Road.

MU nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, nhưng nếu tuyến giữa không kiểm soát được nhịp độ, đội khách có thể bị kéo vào một trận đấu giàu va chạm và chuyển trạng thái liên tục.

Ba điểm là mục tiêu quan trọng với MU. Một kết quả không tốt nữa sẽ khiến áp lực lên đội bóng tăng mạnh ngay trong giai đoạn đầu mùa.

Nottingham - Arsenal: Không được phép sảy chân

Arsenal bước vào trận đấu với mục tiêu rất rõ ràng: tiếp tục bám đuổi Man City.

Nottingham Forest vừa thua Crystal Palace 1-3 ở vòng trước, trong khi Arsenal thắng Leeds 2-1. Tương quan phong độ nghiêng về phía đội khách.

Điều Arsenal cần tránh là để trận đấu kéo dài trong trạng thái không bàn thắng. Nottingham có thể chơi thấp, thu hẹp không gian rồi chờ cơ hội từ những pha phản công hoặc bóng cố định.

Nếu Arsenal có bàn sớm, thế trận sẽ dễ dàng hơn đáng kể. Ngược lại, càng về cuối trận mà tỷ số vẫn hòa, áp lực sẽ chuyển sang Pháo thủ.

Serie A: Milan - Atalanta, Juventus - Lazio cùng đáng xem

Giờ Việt Nam Trận đấu 17h30 Udinese - Lecce 20h00 Fiorentina - Como 23h00 AC Milan - Atalanta 01h45 ngày 19/10 Juventus - Lazio

AC Milan - Atalanta là trận đáng chú ý nhất ở khung 23h00. Milan vừa có chiến thắng 4-0 tại Europa League và đang sở hữu sự tự tin tốt hơn nhiều so với đầu tháng.

Atalanta luôn nguy hiểm ở tốc độ chuyển trạng thái. Nếu Milan dâng đội hình quá cao, đội khách đủ khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Juventus - Lazio diễn ra lúc 01h45. Hai đội đều có tham vọng cạnh tranh nhóm đầu nên tính chất trận đấu có thể khá chặt. Juventus có lợi thế sân nhà, còn Lazio đang sở hữu một trong những thành tích tốt nhất Serie A ở giai đoạn đầu mùa.

Real Madrid - Sevilla: Chủ nhà không được mất thêm điểm

La Liga có bốn trận trong ngày, trong đó Real Madrid - Sevilla là tâm điểm lúc 02h00 ngày 19/10.

Giờ Việt Nam Trận đấu 19h00 Osasuna - Racing Santander 21h15 Celta Vigo - Alaves 23h30 Malaga - Real Sociedad 02h00 ngày 19/10 Real Madrid - Sevilla

Barcelona vừa thắng Betis 5-2 và tiếp tục tạo áp lực rất lớn lên nhóm bám đuổi. Điều đó khiến Real Madrid gần như không có nhiều khoảng trống để sảy chân.

Sevilla không còn ở vị thế của giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn là đối thủ có kinh nghiệm. Real sẽ phải tránh tâm lý nóng vội nếu trận đấu không sớm xuất hiện bàn thắng.

Lợi thế Bernabeu cùng chiều sâu đội hình khiến chủ nhà được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong cuộc đua đường dài, điều Real cần nhất là ba điểm chứ không nhất thiết phải là một chiến thắng đậm.

Bundesliga và Ligue 1: Leverkusen gặp Freiburg, Lyon đấu Nice

Bundesliga chỉ có hai trận trong ngày: Leverkusen - Freiburg lúc 20h30 và M'Gladbach - Hoffenheim lúc 22h30.

Leverkusen - Freiburg đáng chú ý bởi Freiburg đang có khởi đầu rất tốt và thuộc nhóm đầu. Đây không phải trận đấu dễ cho chủ nhà, đặc biệt nếu Leverkusen để đối thủ có nhiều cơ hội chuyển trạng thái.

Ligue 1 có Angers - Marseille lúc 20h00, ba trận lúc 22h15 gồm Le Havre - Auxerre, Lorient - Monaco và Paris FC - Rennes. Trận muộn nhất là Lyon - Nice lúc 01h45 ngày 19/10.

Monaco có cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu khi gặp Lorient, trong khi Lyon - Nice là cặp đấu cân bằng hơn về chất lượng.

World Cup U17 nữ: Nhật Bản và Brazil xuất trận

World Cup U17 nữ tiếp tục vòng bảng với bốn trận đáng chú ý theo giờ Việt Nam.

Canada - Brazil và Nhật Bản - Zambia cùng diễn ra lúc 22h00. Đến 01h00 ngày 19/10 là Na Uy - Ghana và Pháp - Venezuela.

Với khán giả châu Á, U17 nữ Nhật Bản là đội đáng theo dõi. Bóng đá nữ trẻ Nhật Bản luôn có chất lượng kỹ thuật tốt và thường nằm trong nhóm ứng viên tiến sâu.

Những trận đáng xem nhất ngày 18/10

Nếu ưu tiên bóng đá Việt Nam, lịch theo dõi nên bắt đầu bằng Ninh Bình - HAGL lúc 18h00 trước khi chuyển sang derby CAHN - Hà Nội FC lúc 19h15.

Ngay sau đó, Leeds - MU lúc 20h00 là trận đáng chú ý nhất ở khung đầu Ngoại hạng Anh. Nottingham - Arsenal tiếp nối lúc 22h30.

AC Milan - Atalanta lúc 23h00 phù hợp với người muốn tiếp tục theo dõi Serie A, trước khi Juventus - Lazio lúc 01h45 và Real Madrid - Sevilla lúc 02h00 trở thành hai trận lớn cuối ngày.

Xét cả mức độ quan tâm và khung giờ với độc giả Việt Nam, ba điểm nóng nổi bật nhất hôm nay là CAHN - Hà Nội FC, Leeds - MU và Real Madrid - Sevilla.