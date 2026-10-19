Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10: MU tiếp tục mất điểm

Bóng đá ngày 19/10 không dày đặc như cuối tuần nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý với độc giả Việt Nam. Tâm điểm trong nước là trận Công an TP.HCM - Thể Công Viettel lúc 18h00, khép lại vòng 4 V.League. Rạng sáng 20/10, Tottenham tiếp Coventry ở Ngoại hạng Anh, trong khi Serie A và La Liga cũng có các trận đấu muộn.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/10: Hà Nội FC thắng derby, MU tiếp tục mất điểm

Loạt trận tối 18 và rạng sáng 19/10 mang tới nhiều kết quả đáng chú ý. Hà Nội FC tạo bất ngờ khi đánh bại Công an Hà Nội 2-1 trong trận derby Thủ đô. Ninh Bình thắng HAGL 4-3 sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, còn MU tiếp tục chưa tìm lại được nhịp chiến thắng khi hòa Leeds 1-1.

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League Ninh Bình - HAGL 4-3 V.League Bắc Ninh - Đồng Nai 0-0 V.League CAHN - Hà Nội FC 1-2 Ngoại hạng Anh Bournemouth - Sunderland 2-0 Ngoại hạng Anh Brighton - Crystal Palace 5-0 Ngoại hạng Anh Leeds - MU 1-1 Ngoại hạng Anh Nottingham Forest - Arsenal 0-1 La Liga Osasuna - Racing Santander 2-0 La Liga Celta Vigo - Alaves 2-1 La Liga Malaga - Real Sociedad 2-5 La Liga Real Madrid - Sevilla 4-1 Serie A Udinese - Lecce 0-3 Serie A Fiorentina - Como 1-3 Serie A AC Milan - Atalanta 3-2 Serie A Juventus - Lazio 0-3 Bundesliga Leverkusen - Freiburg 2-1 Bundesliga M'Gladbach - Hoffenheim 1-2 Ligue 1 Angers - Marseille 2-5 Ligue 1 Lorient - Monaco 1-0 Ligue 1 Paris FC - Rennes 4-3 Ligue 1 Lyon - Nice 2-1

Ninh Bình 4-3 HAGL: Hoàng Đức tạo dấu ấn đậm nét

Một trong những trận hấp dẫn nhất V.League từ đầu mùa xuất hiện trên sân Ninh Bình. Hoàng Đức mở tỷ số ngay phút thứ 2, nhưng đội chủ nhà sớm mất người khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ.

HAGL tận dụng lợi thế quân số để vượt lên, song Ninh Bình không sụp đổ. Quốc Việt, Lucao và Lê Phát lần lượt ghi bàn trong một trận đấu mà thế trận thay đổi liên tục.

Hoàng Đức là nhân vật nổi bật nhất với một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Đặc biệt ở phút 90, cú đá phạt tinh quái của tiền vệ đội trưởng tạo cơ hội để Lê Phát ghi bàn quyết định.

Chiến thắng 4-3 không chỉ mang lại ba điểm mà còn cho thấy khả năng chịu sức ép của Ninh Bình. Đội chủ nhà có quãng thời gian dài chơi thiếu người nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giữ thế trận và tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định.

Hà Nội FC thắng CAHN: Derby được quyết định bởi hiệu quả

Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước CAHN nhờ các bàn của Xuân Mạnh và Văn Tùng. Leo Artur ghi bàn cho đội bóng ngành Công an.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của Hà Nội FC. CAHN có những thời điểm cầm bóng nhiều và gây sức ép, nhưng đội bóng áo tím tỏ ra sắc bén hơn khi cơ hội xuất hiện.

Chiến thắng derby cũng là bước tiến quan trọng của Hà Nội FC sau khởi đầu mùa giải khá chật vật. Với CAHN, thất bại đầu tiên tại V.League khiến họ mất vị trí dẫn đầu vào tay Ninh Bình.

MU hòa Leeds: Vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết

MU rời Elland Road với một điểm sau trận hòa Leeds 1-1. Đây tiếp tục là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng trong giai đoạn đội bóng thành Manchester rất cần một chuỗi chiến thắng.

MU cho thấy khả năng tổ chức tốt hơn ở một số thời điểm, nhưng chất lượng xử lý khi đưa bóng tới khu vực cuối sân vẫn thiếu ổn định. Khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục là vấn đề.

Đội bóng thành Manchester mới thắng một trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Việc liên tục đánh rơi điểm khiến khoảng cách với nhóm đầu ngày càng khó thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, Arsenal thắng Nottingham Forest 1-0 trong một trận đấu khá chặt chẽ. Pháo thủ không tạo ra màn trình diễn quá bùng nổ nhưng có được điều quan trọng nhất là ba điểm.

Brighton là đội tạo tỷ số đậm nhất Ngoại hạng Anh trong ngày khi thắng Crystal Palace 5-0.

Real Madrid thắng 4-1, Juventus bất ngờ thua đậm

Real Madrid khép lại vòng đấu La Liga bằng chiến thắng 4-1 trước Sevilla. Trong bối cảnh Barcelona vừa thắng Betis 5-2, ba điểm là yêu cầu gần như bắt buộc với đội bóng Hoàng gia để duy trì sức ép trong cuộc đua đầu bảng.

Serie A lại có kết quả đáng chú ý khi Juventus thua Lazio 0-3 trên sân nhà. Đây là thất bại khó chấp nhận với Juventus, đặc biệt khi đối thủ trực tiếp AC Milan đã thắng Atalanta 3-2 trước đó.

Milan trải qua một trận đấu không dễ dàng nhưng khả năng giải quyết cơ hội tốt hơn giúp họ giành trọn ba điểm. Trong cuộc đua dài hơi, những chiến thắng sát nút như vậy có giá trị không kém các trận thắng đậm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10/2026

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 18h00 V.League Công an TP.HCM - Thể Công Viettel 22h00 World Cup U17 nữ Kenya - Trung Quốc 22h00 World Cup U17 nữ Tây Ban Nha - Mexico 22h05 Saudi Pro League Al Fayha - Al Ahli 23h30 Serie A Monza - Cagliari 01h00 ngày 20/10 Saudi Pro League Al Hilal - Al Hazem 01h00 ngày 20/10 Saudi Pro League Al Shabab - Al Faisaly 01h00 ngày 20/10 World Cup U17 nữ Mỹ - Samoa 01h00 ngày 20/10 World Cup U17 nữ Australia - Chile 01h45 ngày 20/10 Serie A Parma - Torino 02h00 ngày 20/10 Ngoại hạng Anh Tottenham - Coventry 02h00 ngày 20/10 La Liga Getafe - Rayo Vallecano

Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Cả hai đều cần 3 điểm

Trận đấu lúc 18h00 trên sân Bình Dương là tâm điểm bóng đá Việt Nam và cũng là trận cuối cùng của vòng 4 V.League.

Công an TP.HCM có 4 điểm sau ba trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Đội chủ nhà vừa hòa SLNA 1-1 và vẫn đang trong quá trình tìm sự ổn định.

Tiến Linh tiếp tục là cầu thủ được chú ý nhất trên hàng công. Công an TP.HCM sẽ cần khả năng di chuyển và dứt điểm của tiền đạo tuyển Việt Nam nếu muốn khai thác hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn của đối thủ.

Thể Công Viettel mới có 3 điểm. Sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng mở màn, đội bóng áo lính lần lượt thua CAHN và Hà Tĩnh. Tại đấu trường châu Á, họ cũng vừa thất bại 0-1 trước Persib Bandung.

Vấn đề với Viettel nằm ở khả năng duy trì sự cân bằng khi đẩy đội hình lên. Trận thua Hà Tĩnh 1-3 cho thấy đội có thể bị tổn thương khá nhanh nếu khoảng trống xuất hiện giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự.

Cả hai đều cần chiến thắng nên khả năng trận đấu mở hơn sau giờ nghỉ là khá cao. Đội kiểm soát tốt khu vực giữa sân và hạn chế sai sót ở thời điểm chuyển trạng thái sẽ có lợi thế.

Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play, VTV6, HTV Thể thao, MyTV và TV360.

Tottenham - Coventry: Đội chủ nhà vẫn đi tìm chiến thắng đầu tiên

Tottenham tiếp Coventry lúc 02h00 ngày 20/10 trong trận đấu muộn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Điều đáng chú ý là Tottenham vẫn chưa thắng tại Premier League mùa này. Đội bóng của Roberto De Zerbi có những trận kiểm soát bóng tốt nhưng gặp khó trước các đối thủ sẵn sàng lùi sâu và nhường thế trận.

Coventry lại đang có tâm lý rất tốt sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Đội bóng của Frank Lampard không cần giữ bóng quá nhiều, thay vào đó ưu tiên những đường chuyền hướng lên phía trước và tấn công nhanh.

Chính cách chơi này có thể khiến Tottenham gặp khó. Nếu chủ nhà dâng hàng thủ cao nhưng luân chuyển bóng chậm, Coventry sẽ có điều kiện khai thác khoảng trống ở phía sau.

Tottenham vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của hai đội, đây khó là trận đấu đơn giản.

Getafe - Rayo Vallecano: Derby nhỏ của Madrid

Getafe tiếp Rayo Vallecano lúc 02h00 ngày 20/10, khép lại vòng 9 La Liga.

Đây không phải cặp đấu có nhiều ngôi sao nhưng thường giàu tính tranh chấp. Hai đội cùng đến từ Madrid và đều có xu hướng ưu tiên tính tổ chức trước khi nghĩ đến việc đẩy cao tốc độ.

Getafe có lợi thế sân nhà. Rayo lại sở hữu khả năng chuyển trạng thái tương đối tốt, nên việc đội nào ghi được bàn trước có thể ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cách trận đấu diễn ra.

Khả năng xuất hiện một thế trận chặt chẽ và ít bàn thắng đáng để tính tới hơn một cuộc rượt đuổi tỷ số.

Serie A còn hai trận muộn

Monza - Cagliari bắt đầu lúc 23h30, còn Parma - Torino diễn ra lúc 01h45 ngày 20/10.

Đây đều là những cuộc đối đầu khá cân bằng. Với các đội đang cần tích lũy điểm để tạo khoảng cách với nhóm phía dưới, ưu tiên trước tiên nhiều khả năng vẫn là sự chắc chắn.

Monza có lợi thế sân nhà trước Cagliari, trong khi Torino được đánh giá nhỉnh hơn Parma về kinh nghiệm. Dù vậy, hai trận đấu này khó có khoảng cách lớn về thế trận.

World Cup U17 nữ tiếp tục vòng bảng

Bóng đá trẻ quốc tế cũng có bốn trận trong ngày.

U17 nữ Trung Quốc gặp Kenya lúc 22h00 là trận được khán giả châu Á quan tâm. Cùng giờ, Tây Ban Nha gặp Mexico.

Đến 01h00 ngày 20/10, Mỹ đối đầu Samoa còn Australia gặp Chile.

Ở lứa tuổi trẻ, chênh lệch sức mạnh thường thể hiện rõ hơn so với bóng đá cấp đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha và Mỹ được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Trung Quốc là đại diện châu Á đáng chú ý nhất trong ngày.

Những trận đáng xem nhất ngày 19/10

Nếu ưu tiên bóng đá Việt Nam, Công an TP.HCM - Thể Công Viettel lúc 18h00 là lựa chọn số một. Đây là trận quyết định thứ hạng cuối cùng của vòng 4 và cả hai cùng chịu sức ép phải cải thiện điểm số.

Khung giờ tối có thể theo dõi U17 nữ Trung Quốc - Kenya hoặc Al Fayha - Al Ahli.

Rạng sáng, Tottenham - Coventry là trận đáng chú ý nhất. Tottenham đang khát chiến thắng, trong khi Coventry vừa tạo bất ngờ lớn trước Newcastle nên trận đấu tại London có nhiều yếu tố khó đoán.

Getafe - Rayo Vallecano diễn ra cùng giờ là lựa chọn dành cho người hâm mộ La Liga, còn Parma - Torino phù hợp với khán giả theo dõi Serie A.

Xét mức độ quan tâm của độc giả Việt Nam, ba điểm nóng của ngày 19/10 là Công an TP.HCM - Thể Công Viettel, Tottenham - Coventry và Getafe - Rayo Vallecano.