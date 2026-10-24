Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/10: Sôi động các giải đấu ngày cuối tuần

Bóng đá ngày 24/10 hứa hẹn sôi động khi vòng 8 Ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý, đặc biệt là màn so tài giữa Chelsea và Tottenham. Tại Việt Nam, cuộc đua ở V.League 2026/27 cũng trở nên hấp dẫn hơn sau khi Sông Lam Nghệ An đánh bại Hoàng Anh Gia Lai để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối.

Kết quả bóng đá hôm nay 24/10: SLNA lên đỉnh V.League, Thể Công đánh rơi chiến thắng

Vòng 5 V.League 2026/27 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Sông Lam Nghệ An. Làm khách trên sân Pleiku chiều 23/10, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai nhờ các pha lập công của Jairo và Trần Đức Vinh.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Jairo khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu ở phút 57. Đến phút 90, Trần Đức Vinh tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng cho đội khách.

Đây là trận đấu mà SLNA thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Ngay cả khi một bàn thắng trong hiệp một không được VAR công nhận, đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được sự bình tĩnh để từng bước giành quyền kiểm soát trận đấu.

Chiến thắng giúp SLNA có 11 điểm sau 5 trận, tạm thời vượt Ninh Bình để chiếm ngôi đầu bảng. Ngược lại, HAGL tiếp tục gặp khó khăn khi mới giành 3 điểm sau 5 vòng đấu. Đội bóng phố núi cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự nếu không muốn sớm bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel và Bắc Ninh tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đội chủ nhà hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Ribamar mở tỷ số cho Thể Công ở phút 50 trước khi Ngân Văn Đại đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Đến những phút bù giờ, đội bóng áo lính được hưởng phạt đền và tái lập lợi thế, đồng thời đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người.

Tưởng như ba điểm đã nằm chắc trong tay Thể Công Viettel, Bắc Ninh bất ngờ ghi bàn gỡ hòa ở những giây cuối. Trận hòa khiến đội bóng áo lính nối dài chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng và tiếp tục chịu sức ép ở nhóm cuối bảng.

Ở giải hạng Nhất, Thái Nguyên duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Becamex TP.HCM 3-2 trên sân khách. Quy Nhơn United thắng đậm Lâm Đồng 4-0, còn Khatoco Khánh Hòa chia điểm với Thép Cần Thơ sau trận hòa 1-1.

Bảng kết quả bóng đá Việt Nam ngày 23/10/2026:

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League 1 HAGL - SLNA 0-2 V.League 1 Thể Công Viettel - Bắc Ninh 2-2 V.League 2 Khánh Hòa - Thép Cần Thơ 1-1 V.League 2 Becamex TP.HCM - Thái Nguyên 2-3 V.League 2 Quy Nhơn United - Lâm Đồng 4-0

Ở các giải bóng đá quốc tế, trận đấu sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh giữa Ipswich Town và Nottingham Forest khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả khiến cả hai đội chưa thể tạo ra bước tiến như mong đợi trong cuộc đua điểm số.

Tại Bundesliga, Borussia Mönchengladbach tạo bất ngờ khi đánh bại Stuttgart 3-2 trên sân khách. Dù Ermedin Demirović lập cú đúp cho Stuttgart, đội chủ nhà vẫn không thể ngăn đối thủ có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải.

Ở Serie A, Torino vượt qua Monza 3-2 trong trận đấu có năm bàn thắng. Nice giành chiến thắng 2-1 trên sân Brest tại Ligue 1, còn Alavés và Málaga hòa nhau 1-1 ở La Liga.

Đáng chú ý, tại Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Faisaly 3-1. Siêu sao người Bồ Đào Nha đánh đầu lập công trong hiệp hai, góp phần mang về ba điểm quan trọng cho đội khách.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế rạng sáng 24/10/2026:

Giải đấu Trận đấu Kết quả Ngoại hạng Anh Ipswich - Nottingham Forest 1-1 Bundesliga Stuttgart - Mönchengladbach 2-3 Serie A Torino - Monza 3-2 La Liga Alavés - Málaga 1-1 Ligue 1 Brest - Nice 1-2

Lịch thi đấu V.League hôm nay 24/10: Nam Định gặp Đồng Nai, Hà Tĩnh tiếp Hải Phòng

Sau những diễn biến đáng chú ý ở loạt trận ngày 23/10, vòng 5 V.League tiếp tục với hai cuộc đối đầu diễn ra cùng lúc 18h ngày 24/10.

Trên sân Bình Phước, CLB Thành phố Đồng Nai tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Đây là trận đấu được dự báo không dễ dàng cho đội chủ nhà khi Nam Định sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn và đang hướng đến mục tiêu cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu.

Sau bốn vòng đấu, Nam Định có 7 điểm, trong khi Đồng Nai mới giành một điểm và chưa ghi được bàn thắng nào. Khoảng cách về phong độ khiến đội khách có nhiều cơ sở để đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên, Nam Định vẫn cần duy trì sự tập trung khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hải Phòng tại sân nhà. Đây được xem là cặp đấu cân bằng hơn khi hai đội chỉ cách nhau một điểm sau bốn vòng. Hà Tĩnh có 7 điểm, còn Hải Phòng giành được 6 điểm.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Hà Tĩnh chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Dù vậy, Hải Phòng vẫn là đối thủ có khả năng gây khó khăn bằng lối chơi giàu tốc độ và tinh thần thi đấu quyết liệt. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cả hai ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu V.League 1 ngày 24/10/2026:

Giờ thi đấu Trận đấu Sân vận động 18:00 Thành phố Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định Bình Phước 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng Hà Tĩnh

Cả hai trận đấu dự kiến được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Ở giải hạng Nhất quốc gia, vòng 4 tiếp tục diễn ra với trận Huế gặp TP.HCM lúc 15h30 trên sân Tự Do. Đến 18h, Hưng Yên FC tiếp đón Long An trên sân PVF.

Đáng chú ý, Hưng Yên FC mở cửa miễn phí đón người hâm mộ tới sân theo dõi trận đấu với Long An. Đây là cơ hội để đội bóng chủ nhà nhận thêm sự cổ vũ trong nỗ lực cải thiện thành tích ở giai đoạn đầu mùa giải.

Lịch thi đấu V.League 2 ngày 24/10/2026:

Giờ thi đấu Trận đấu Sân vận động 15:30 Huế - TP.HCM Tự Do 18:00 Hưng Yên FC - Long An PVF

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế 24/10: Man City gặp Aston Villa, Chelsea đại chiến Tottenham

Ngoại hạng Anh trở lại với bốn trận đấu trong tối 24/10, trong đó tâm điểm là chuyến làm khách của Manchester City trước Aston Villa, cuộc tiếp đón Everton của Arsenal và trận derby London giữa Chelsea với Tottenham.

Manchester City sẽ ra sân sớm nhất khi gặp Aston Villa lúc 18h30. Đội bóng của Pep Guardiola vừa có chiến thắng 5-1 trước AEK Athens tại Champions League, nhưng việc phải thi đấu trên sân Villa Park vẫn là thử thách không nhỏ.

Aston Villa sở hữu khả năng tổ chức tấn công đáng chú ý, đồng thời luôn là đối thủ khó chịu khi được chơi trên sân nhà. Với Man City, nhiệm vụ quan trọng không chỉ là kiểm soát thế trận mà còn phải hạn chế những pha phản công tốc độ của đội chủ nhà.

Đến 21h, Arsenal tiếp đón Everton trên sân Emirates. Sau trận hòa 2-2 đầy nỗ lực trước Bayern Munich ở Champions League, đội bóng London cần nhanh chóng trở lại với guồng quay Ngoại hạng Anh.

Arsenal được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, Everton có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Arsenal muốn giành trọn ba điểm.

Cũng trong khung giờ 21h, Coventry City gặp Fulham. Đây là trận đấu mà cả hai đều có cơ hội tích lũy điểm số, đặc biệt khi cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa bảng xếp hạng vẫn diễn ra quyết liệt.

Trận cầu được chờ đợi nhất đêm nay là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Tottenham lúc 23h30. Hai đội bóng London có nhiều duyên nợ và thường tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc.

Chelsea có lợi thế sân Stamford Bridge, nhưng Tottenham cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo đột biến trong các tình huống tấn công nhanh. Với tính chất của một trận derby, kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát khu trung tuyến, sự tập trung của hàng thủ và hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 24/10/2026 (giờ Việt Nam):

Giờ thi đấu Trận đấu 18:30 Aston Villa - Manchester City 21:00 Arsenal - Everton 21:00 Coventry City - Fulham 23:30 Chelsea - Tottenham

Tại Serie A, Napoli tiếp đón AS Roma lúc 23h ngày 24/10. Đây là cặp đấu đáng quan tâm khi hai đội đều có tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Napoli có lợi thế sân nhà, nhưng Roma vừa có chiến thắng 4-0 tại Champions League nên cũng bước vào trận đấu với sự tự tin.

Bundesliga chứng kiến cuộc đối đầu giữa Dortmund và Eintracht Frankfurt lúc 23h30. Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn khi thi đấu trên sân nhà, song Frankfurt có thể tạo ra khó khăn nếu duy trì được khả năng tổ chức phòng ngự và phản công hiệu quả.

Trong khi đó, Atlético Madrid tiếp đón Deportivo lúc 2h sáng 25/10 tại La Liga. Valencia gặp Villarreal trong cuộc đối đầu diễn ra sớm hơn, còn RB Leipzig trở lại Bundesliga sau thất bại trước Real Madrid ở Champions League.

Lịch thi đấu các giải châu Âu tối 24/10 và rạng sáng 25/10/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Giải đấu 24/10 - 19:00 Rayo Vallecano - Elche La Liga 24/10 - 20:00 Cagliari - Bologna Serie A 24/10 - 20:00 Como - Sassuolo Serie A 24/10 - 20:30 RB Leipzig - Elversberg Bundesliga 24/10 - 20:30 Mainz - Werder Bremen Bundesliga 24/10 - 21:15 Racing Santander - Espanyol La Liga 24/10 - 23:00 Napoli - AS Roma Serie A 24/10 - 23:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Bundesliga 24/10 - 23:30 Valencia - Villarreal La Liga 25/10 - 01:45 Lazio - Parma Serie A 25/10 - 01:45 Lens - Paris FC Ligue 1 25/10 - 02:00 Atlético Madrid - Deportivo La Liga

Ngoài những trận đấu kể trên, vòng 8 Ngoại hạng Anh còn có các cuộc đối đầu Liverpool - Brighton và Manchester United - Bournemouth vào tối 25/10, trong khi Barcelona tiếp đón Real Madrid tại La Liga. Đây đều là những trận cầu đáng chờ đợi của cuối tuần.

Nhìn chung, bóng đá ngày 24/10 mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người hâm mộ Việt Nam. Hai cuộc đối đầu tại V.League diễn ra lúc 18h sẽ mở đầu cho buổi tối sôi động, trước khi sân cỏ Ngoại hạng Anh trở thành tâm điểm với Manchester City, Arsenal, Chelsea và Tottenham. Đặc biệt, trận derby London tại Stamford Bridge hứa hẹn là điểm nhấn của loạt trận cuối tuần.