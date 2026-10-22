Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/10/2026: MU thua sốc, Arsenal hòa Bayern

Rạng sáng 22/10, Champions League 2026/27 khép lại lượt trận thứ ba với không ít bất ngờ. Manchester United nhận thất bại nặng nề trên đất Italy, Arsenal giành lại một điểm ở những phút cuối trước Bayern Munich, trong khi Real Madrid tiếp tục duy trì mạch toàn thắng.

Sau loạt trận châu Âu, sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam chuyển sang vòng 5 V.League và các cuộc đối đầu đáng chú ý tại Europa League.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: MU thảm bại trước Como, Arsenal thoát thua Bayern

Bất ngờ lớn nhất ở Champions League rạng sáng nay thuộc về Manchester United. Đội bóng nước Anh nhận thất bại 1-4 trên sân Como, trong trận đấu mà Nico Paz trở thành cơn ác mộng với hàng phòng ngự đội khách.

Tiền vệ người Argentina ghi hai bàn và kiến tạo một lần, góp công lớn giúp Como liên tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ MU. Anastasios Douvikas và Jacobo Ramón cũng lập công cho đội chủ nhà, trong khi Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự cho đại diện nước Anh ở những phút bù giờ.

Thất bại này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về phong độ của Manchester United. Sau trận thua Atlético Madrid ở lượt đấu trước, MU một lần nữa bộc lộ vấn đề trong cách tổ chức phòng ngự và khả năng ứng phó khi bị đối phương gây sức ép.

Ở trận cầu tâm điểm khác, Arsenal xuất sắc cầm hòa Bayern Munich 2-2 ngay tại Allianz Arena. Eberechi Eze mở tỷ số cho đội khách trước khi Alphonso Davies đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp hai, Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền giúp Bayern vượt lên.

Tưởng như Arsenal phải ra về tay trắng, Declan Rice bất ngờ tỏa sáng ở phút 82, ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2. Một điểm trên sân Bayern là kết quả đáng khích lệ với đội bóng London, đặc biệt trong bối cảnh Bukayo Saka phải rời sân sớm vì chấn thương.

Trong khi đó, Real Madrid khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig trên sân Santiago Bernabéu. Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé và Yan Diomande lần lượt ghi bàn cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp Real Madrid có chín điểm tuyệt đối sau ba lượt trận.

Aston Villa cũng duy trì thành tích toàn thắng sau khi đánh bại Viking 3-1. Inter Milan vượt qua Shakhtar Donetsk 1-0 dù phải thi đấu thiếu người, còn Sporting CP gây thất vọng khi thua LASK 2-3 ngay trên sân nhà.

Bảng kết quả Champions League rạng sáng 22/10/2026:

Thời gian (giờ VN) Trận đấu Tỷ số 21/10 - 23:45 Como - Manchester United 4-1 21/10 - 23:45 Lille - Galatasaray 2-4 22/10 - 02:00 Bayern Munich - Arsenal 2-2 22/10 - 02:00 Real Madrid - RB Leipzig 4-1 22/10 - 02:00 Aston Villa - Viking 3-1 22/10 - 02:00 Inter Milan - Shakhtar Donetsk 1-0 22/10 - 02:00 Club Brugge - Lens 3-0 22/10 - 02:00 Real Betis - Feyenoord 1-0 22/10 - 02:00 Sporting CP - LASK 2-3

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 22/10: Công an Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa

Sau những diễn biến hấp dẫn tại Champions League, người hâm mộ trong nước sẽ hướng sự chú ý tới trận mở màn vòng 5 V.League 2026/27 giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa, diễn ra lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng ngành công an đang cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin sau trận thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng trước. Kết quả đó khiến thầy trò HLV Mano Polking đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình và chịu thêm sức ép trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, Thanh Hóa không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng xứ Thanh đã cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể trong giai đoạn đầu mùa giải. Dù Công an Hà Nội sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự.

Giải hạng Nhất quốc gia cũng diễn ra hai trận trong chiều tối 22/10. Đại học Văn Hiến gặp Bình Minh Sài Gòn, trong khi Xuân Thiện Phú Thọ tiếp đón Công an Nhân dân.

Đại học Văn Hiến cần tìm lại phong độ sau thất bại 0-3 trước Lâm Đồng. Ở trận còn lại, Công an Nhân dân được đánh giá nhỉnh hơn Xuân Thiện Phú Thọ về thực lực, nhưng phải làm khách tại sân Việt Trì.

Lịch thi đấu bóng đá trong nước ngày 22/10/2026:

Giờ Trận đấu Giải đấu 17:00 Đại học Văn Hiến - Bình Minh Sài Gòn V.League 2, vòng 4 18:00 Xuân Thiện Phú Thọ - Công an Nhân dân V.League 2, vòng 4 19:15 Công an Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa V.League 1, vòng 5

Trận Công an Hà Nội - Thanh Hóa dự kiến được phát sóng trên FPT Play, VTV6, MyTV và TV360.

Lịch thi đấu Europa League tối 22/10 và rạng sáng 23/10: Juventus, AC Milan gặp thử thách

Khi Champions League tạm khép lại, sân chơi Europa League tiếp tục mang đến hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý vào đêm 22/10 và rạng sáng 23/10.

Juventus là một trong những đội bóng được quan tâm nhất ở loạt trận sớm khi tiếp đón Rennes lúc 23h45. Đại diện Italy đang có khởi đầu thuận lợi với hai chiến thắng liên tiếp, nhưng Rennes hứa hẹn là thử thách không đơn giản. Đội bóng nước Pháp có tổ chức tốt và đủ khả năng khiến hàng phòng ngự Juventus phải làm việc vất vả.

Cùng giờ, Bayer Leverkusen làm khách trước OFI Crete, Sunderland gặp Lech Poznań, còn Marseille đối đầu Sturm Graz.

Ở khung giờ 2h sáng 23/10, AC Milan có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trước Bournemouth. Đại diện Ngoại hạng Anh đã thắng cả hai lượt trận đầu tiên và đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 3-0 trước Sturm Graz. Milan vừa tạo dấu ấn bằng trận thắng 4-0 trên sân Salzburg, vì vậy cuộc đối đầu tại Anh hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều có khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn.

Crystal Palace cũng bước vào thử thách đáng chú ý trên sân Beşiktaş, đội bóng đang toàn thắng sau hai lượt trận. Trong khi đó, Benfica hướng tới chiến thắng tiếp theo khi làm khách trước Omonia, còn Celtic và Celta Vigo đều cần điểm sau khởi đầu không thuận lợi.

Lịch thi đấu Europa League ngày 22/10 và rạng sáng 23/10/2026:

Thời gian (giờ VN) Trận đấu 22/10 - 23:45 Juventus - Rennes 22/10 - 23:45 OFI Crete - Bayer Leverkusen 22/10 - 23:45 Lech Poznań - Sunderland 22/10 - 23:45 Sturm Graz - Marseille 22/10 - 23:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 23/10 - 02:00 Bournemouth - AC Milan 23/10 - 02:00 Beşiktaş - Crystal Palace 23/10 - 02:00 Celtic - Celta Vigo 23/10 - 02:00 Omonia - Benfica 23/10 - 02:00 Hoffenheim - Lyon 23/10 - 02:00 Olympiacos - Sparta Praha 23/10 - 02:00 Lillestrøm - Real Sociedad

Nhìn chung, ngày 22/10 mang đến lịch bóng đá trải dài từ chiều đến rạng sáng hôm sau. Nếu Champions League vừa chứng kiến cú sốc lớn mang tên Manchester United, thì các trận đấu tại V.League và Europa League tiếp tục mở ra những cuộc đua hấp dẫn.

Với khán giả Việt Nam, trận Công an Hà Nội - Thanh Hóa là tâm điểm tối nay. Sau đó, các cuộc đối đầu Juventus - Rennes, Bournemouth - AC Milan và Beşiktaş - Crystal Palace sẽ nối tiếp không khí sôi động của bóng đá châu Âu.