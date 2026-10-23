Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/10: AC Milan thua sốc

Loạt trận Europa League rạng sáng 23/10 mang đến không ít bất ngờ khi AC Milan nhận thất bại nặng nề trên đất Anh, Juventus đánh rơi chiến thắng ngay tại Turin, còn Benfica và Bayer Leverkusen tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Ở bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội vừa bị Thanh Hóa cầm hòa, trong khi Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng tại vòng 5 V.League 2026/27.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: AC Milan thua đậm, Juventus bị cầm hòa

Tâm điểm loạt trận Europa League rạng sáng nay là thất bại 0-3 của AC Milan trước Bournemouth. Đại diện Serie A có một ngày thi đấu đáng quên khi để đối phương vượt lên từ rất sớm, trước khi thủ môn Mike Maignan nhận thẻ đỏ ở phút 28.

Justin Kluivert mở tỷ số cho Bournemouth trên chấm phạt đền ở phút thứ 8. Marcus Tavernier tiếp tục thực hiện thành công một quả phạt đền khác, giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Đến phút 84, Amine Adli ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Thất bại khiến AC Milan chưa thể tạo được sự ổn định tại đấu trường châu Âu. Sau chiến thắng 4-0 trước Salzburg ở lượt trận thứ hai, đội bóng Italy lại bộc lộ nhiều vấn đề trong phòng ngự. Ngược lại, Bournemouth duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, cho thấy họ không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Juventus cũng trải qua trận đấu đầy khó khăn khi bị Rennes cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Zeki Çelik mở tỷ số từ phút thứ 5, nhưng đại diện nước Pháp nhanh chóng gỡ hòa nhờ công Musa Al-Taamari. Trước khi hiệp một khép lại, Boulaye Dia thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Rennes vượt lên.

Phải đến phút 67, Juventus mới tìm được bàn gỡ 2-2 khi Nick Woltemade ghi bàn từ chấm 11 m. Đội bóng thành Turin sau đó gia tăng sức ép, thậm chí đưa được bóng vào lưới ở những phút cuối, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trận hòa khiến Juventus lần đầu đánh rơi điểm tại Europa League mùa này. Dù vậy, khả năng trở lại sau khi bị dẫn trước vẫn là điểm tích cực của đại diện Italy.

Ở những trận đấu khác, Benfica tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Omonia, trong khi Bayer Leverkusen đánh bại OFI Crete 2-0 nhờ cú đúp của Jonas Hofmann.

Real Sociedad gây ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Lillestrøm. Hoffenheim vượt qua Lyon 3-0, còn Crystal Palace hòa Beşiktaş 2-2 trong cuộc đối đầu có nhiều diễn biến hấp dẫn. Marseille tiếp tục gây thất vọng khi để thua Sturm Graz 0-1.

Bảng kết quả Europa League ngày 22/10 và rạng sáng 23/10/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Kết quả 22/10 - 23:45 Juventus - Rennes 2-2 22/10 - 23:45 OFI Crete - Bayer Leverkusen 0-2 22/10 - 23:45 Lech Poznań - Sunderland 1-1 22/10 - 23:45 Sturm Graz - Marseille 1-0 22/10 - 23:45 Ferencváros - Torreense 4-1 22/10 - 23:45 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4 22/10 - 23:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4 22/10 - 23:45 Union SG - Hapoel Beer-Sheva 4-0 23/10 - 02:00 Bournemouth - AC Milan 3-0 23/10 - 02:00 Beşiktaş - Crystal Palace 2-2 23/10 - 02:00 Celtic - Celta Vigo 1-2 23/10 - 02:00 Omonia - Benfica 1-4 23/10 - 02:00 Hoffenheim - Lyon 3-0 23/10 - 02:00 Lillestrøm - Real Sociedad 0-6 23/10 - 02:00 Olympiacos - Sparta Praha 1-0 23/10 - 02:00 Jagiellonia - Anderlecht 0-3 23/10 - 02:00 Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1-2 23/10 - 02:00 Celje - Salzburg 2-2

Sau ba lượt trận, Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros và Olympiacos là những đội bóng đang duy trì thành tích toàn thắng. Cuộc cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu vòng phân hạng Europa League vì thế ngày càng hấp dẫn.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 23/10: HAGL gặp SLNA, Thể Công quyết tìm chiến thắng

Tại V.League 2026/27, hai trận đấu diễn ra trong chiều tối 23/10 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku, còn Thể Công Viettel đối đầu tân binh Bắc Ninh tại Hàng Đẫy.

Hoàng Anh Gia Lai bước vào vòng 5 với áp lực không nhỏ sau khởi đầu thiếu ổn định. Đội bóng phố núi mới giành 3 điểm sau bốn vòng đấu, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Dù có lợi thế sân nhà, họ phải đối mặt với Sông Lam Nghệ An đang bất bại và sở hữu 8 điểm.

Đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy sự tiến bộ cả về lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, Pleiku luôn là điểm đến tiềm ẩn nhiều khó khăn. Nếu cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu cân bằng.

Ở trận đấu lúc 19h15, Thể Công Viettel rất cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi kết quả thất vọng. Đội bóng áo lính mới có 3 điểm sau bốn vòng, đứng thứ 11 và vừa để thua Công an TP.HCM 0-1.

Bắc Ninh dù chỉ là tân binh cũng đã cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ giàu kinh nghiệm. Đội bóng Kinh Bắc hiện có 4 điểm, nhiều hơn Thể Công một điểm. Trước một đối thủ đang chịu sức ép, Bắc Ninh hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trước đó, trong trận đấu sớm vòng 5 tối 22/10, Công an Hà Nội bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay tại Hàng Đẫy. Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số ở phút 43 bằng một pha đánh đầu, nhưng Nguyễn Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa cho đội khách ở phút 60.

Công an Hà Nội từng có cơ hội gia tăng cách biệt, song một bàn thắng của Brayan Perea không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Trận hòa khiến đội bóng ngành công an tiếp tục đánh rơi điểm trên sân nhà và chưa thể giành lại ngôi đầu từ Ninh Bình.

Lịch thi đấu V.League 1 ngày 23/10/2026:

Giờ thi đấu Trận đấu Sân 17:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An Pleiku 19:15 Thể Công Viettel - Bắc Ninh Hàng Đẫy

Tại giải hạng Nhất quốc gia, vòng 4 cũng tiếp tục với ba cuộc đối đầu đáng chú ý. Trong đó, cuộc gặp giữa Becamex TP.HCM và Thái Nguyên trên sân Bình Dương được xem là tâm điểm khi hai đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Lịch thi đấu V.League 2 ngày 23/10/2026:

Giờ thi đấu Trận đấu Sân 17:00 Khatoco Khánh Hòa - Thép Cần Thơ 19/8 Nha Trang 18:00 Becamex TP.HCM - Thái Nguyên Bình Dương 18:00 Quy Nhơn United - Lâm Đồng Quy Nhơn

Khánh Hòa đang có khởi đầu tích cực và được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà trước Thép Cần Thơ. Trong khi đó, Becamex TP.HCM sẽ đứng trước thử thách lớn khi tiếp đón Thái Nguyên, đội bóng đã giành trọn 9 điểm sau ba vòng đầu tiên.

Đáng chú ý, ở hai trận hạng Nhất diễn ra ngày 22/10, Đại học Văn Hiến đánh bại Bình Minh Sài Gòn 3-2, còn Công an Nhân dân vượt qua Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số tương tự.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế tối 23/10 và rạng sáng 24/10: Ngoại hạng Anh trở lại

Sau loạt trận Champions League và Europa League giữa tuần, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bắt đầu trở lại từ rạng sáng 24/10 theo giờ Việt Nam.

Ở Ngoại hạng Anh, Ipswich Town tiếp đón Nottingham Forest lúc 2h sáng. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong nỗ lực tích lũy điểm số. Ipswich có lợi thế sân nhà, trong khi Nottingham Forest cần phát huy sự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái để tìm kiếm kết quả tích cực.

Tại Bundesliga, Stuttgart đối đầu Borussia Mönchengladbach. Đây được dự báo là màn so tài đáng chú ý khi hai đội đều muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Stuttgart được chơi trên sân nhà nhưng không thể chủ quan trước một Gladbach có khả năng tạo ra bất ngờ.

Serie A chứng kiến cuộc đối đầu giữa Torino và Monza. Trong khi đó, Alavés gặp Málaga tại La Liga, còn Brest tiếp đón Nice trong trận đấu sớm của vòng mới Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu đêm 23/10 và rạng sáng 24/10/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Giải đấu 24/10 - 01:30 Stuttgart - Mönchengladbach Bundesliga 24/10 - 01:45 Torino - Monza Serie A 24/10 - 01:45 Brest - Nice Ligue 1 24/10 - 02:00 Ipswich Town - Nottingham Forest Ngoại hạng Anh 24/10 - 02:00 Alavés - Málaga La Liga

Ở bóng đá trẻ quốc tế, vòng bảng World Cup nữ U17 năm 2026 cũng tiếp tục diễn ra tại Morocco. Trong ngày 23/10, U17 nữ Triều Tiên gặp Nigeria lúc 21h, cùng giờ là trận Puerto Rico - Ba Lan. Đến 0h ngày 24/10, hai cuộc đối đầu Argentina - Morocco và New Zealand - Đức sẽ diễn ra.

Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ theo dõi những tài năng trẻ của bóng đá nữ thế giới. Trong đó, U17 nữ Triều Tiên tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhờ truyền thống và thành tích nổi bật ở sân chơi trẻ.

Nhìn chung, bóng đá ngày 23/10 mang đến nhiều diễn biến đáng quan tâm từ các trận đấu vừa kết thúc tại Europa League đến lịch thi đấu V.League trong nước. Sau những bất ngờ của AC Milan và Juventus, tâm điểm với khán giả Việt Nam sẽ là hai cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel - Bắc Ninh trước khi các giải vô địch quốc gia châu Âu trở lại vào rạng sáng hôm sau.