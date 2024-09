Ia Grai: Bài học gần dân không bao giờ cũ

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4598/CAT-PC06 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương về việc tiếp tục đôn đốc triển khai các nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án 06.

(GLO)- Chiều 6-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ( QP-AN) cho cán bộ đối tượng 4 (khóa 18) năm 2024.

(GLO)- Ngày 4-9, Công an tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).