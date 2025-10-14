(GLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo Quyết định số 2265/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14-10.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo) được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thành lập theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 5-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan chủ quản.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Bộ Khoa học và Công nghệ, được sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Quyết định số 2265/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14-10-2025 và thay thế Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 5-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.