Huyền thoại bóng đá Iraq dự đoán Đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ lớn

Huyền thoại bóng đá Iraq Nashat Akram đưa ra dự đoán bất ngờ về Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Nashat Akram (sinh năm 1984), từng chơi ở vị trí tiền vệ cho Đội tuyển Iraq và đã vô địch Asian Cup vào năm 2007.

Theo Nashat Akram, Đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng D. Trong khi đó, Đội tuyển Nhật Bản vào vòng trong với tư cách nhất bảng D.

Đặc biệt, Đội tuyển Iraq giành vé vớt vào vòng kế tiếp, tức là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Cũng theo dự đoán của Nashat Akram, Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng 1/8.

Về mặt lý thuyết, Đội tuyển Việt Nam được đánh giá thấp hơn so với Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Iraq, do vậy dự đoán nói trên gây bất ngờ với các Cổ động viên Iraq. Tuy nhiên Nashat Akram có lý do để đưa ra dự đoán này.

Theo đó, Nashat Akram dự đoán rằng Đội tuyển Việt Nam (nhì bảng D) của Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ gặp Đội tuyển Hàn Quốc (nhất bảng E) ở vòng 1/8. Ở cặp đấu này, Nashat Akram tin rằng Đội tuyển Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng và đi tiếp.

Trong khi đó, Đội tuyển Nhật Bản (nhất bảng D) sẽ thắng Đội tuyển Jordan (nhì bảng E) ở vòng 1/8. Cựu danh thủ này cũng dự đoán Đội tuyển Iraq sẽ thắng Đội tuyển Qatar ở vòng 1/8.

Như vậy, Đội tuyển Iraq sẽ tránh được đối thủ mạnh là Hàn Quốc ở vòng 1/8 khi đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 3. Theo đó, Đội tuyển Iraq sẽ tiến tới bán kết và thua Đội tuyển Hàn Quốc tại đây.

Cựu danh thủ này tin rằng trận chung kết Asian Cup 2023 sẽ là trận đấu giữa Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Hàn Quốc. Trong đó, Đội tuyển Nhật Bản sẽ thắng Hàn Quốc và lên ngôi vô địch./.