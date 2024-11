Huy động nguồn lực phủ xanh đất trống đồi trọc

Chung tay phủ xanh đất trống đồi trọc

Mới đây, 33 hộ dân làng Kdung và 17 hộ dân làng Kret Krot (xã Hra, huyện Mang Yang) đã tập trung trồng cây keo lai trên diện tích đất trống bạc màu tại tiểu khu 487B do UBND xã quản lý. Toàn bộ 152 ngàn cây giống để người dân trồng rừng do Công an xã Hra kêu gọi Công ty TNHH Tuệ Ái (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hỗ trợ.

Vườn keo lai trồng năm 2023 tại làng Kdung, xã Hra, huyện Mang Yang. Ảnh: N.D

Anh Khân (làng Kdung) cho biết: “Gia đình tôi có 1 ha đất trồng mì nhiều năm nên đã bạc màu, năng suất thấp. Vừa qua, được Công an xã hỗ trợ 1.000 cây keo, tôi đã chuyển toàn bộ diện tích này sang trồng rừng. Tôi được kiểm lâm viên địa bàn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên cây sinh trưởng, phát triển tốt”.

Còn ông Yâng-Trưởng thôn Kdung thì cho hay: “Được Công an xã đã hỗ trợ cây giống để trồng trên những diện tích đất trống, bạc màu nên bà con rất phấn khởi. Gia đình tôi cũng được hỗ trợ 2.000 cây keo để trồng trong rẫy và những khu vực đất trống. Ngoài việc phủ xanh đất trống đồi trọc, tôi hy vọng keo lai sẽ cho hiệu quả kinh tế cao trong những năm tới”.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Ánh-Trưởng Công an xã Hra-thông tin: Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an huyện về công tác dân vận, trong 2 năm (2023-2024), Công an xã đã kêu gọi doanh nghiệp chung tay hỗ trợ cây giống để người dân trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc.

Theo đó, năm 2023, đơn vị đã hỗ trợ 200 cây thông ba lá trồng dọc các tuyến đường và 20 ngàn cây keo lai cho người dân để trồng rừng. Năm 2024, đơn vị kêu gọi Công ty TNHH Tuệ Ái hỗ trợ 152 ngàn cây keo lai cho người dân làng Kdung và Kret Krot để trồng trên những diện tích đất xấu, bạc màu. Hầu hết diện tích cây keo được bà con chăm sóc khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

Kiểm lâm viên địa bàn xã Hra (huyện Mang Yang) hướng dẫn kỹ thuật trồng keo lai cho người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ cây giống cho người dân trồng phân tán. Điển hình như Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hỗ trợ 55 ngàn cây xanh cho các địa phương trong vùng nguyên liệu để trồng phân tán, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Huy động các nguồn lực trồng rừng

Những năm qua, cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. Đặc biệt, năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã điều chuyển 57 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để trồng rừng thay thế với diện tích 430 ha. Đây là nguồn lực đáng kể để các ban quản lý rừng phòng hộ trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang vận chuyển thông ba lá cho người dân xã Ayun trồng rừng thay thế. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Hùng-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang-cho biết: Năm 2024, đơn vị được giao trồng 60 ha rừng trồng thay thế. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch.

“Nguồn vốn trồng rừng thay thế không chỉ giúp đơn vị phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Không chỉ trồng rừng thay thế, hàng năm, đơn vị còn chủ động hỗ trợ cây giống cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để trồng cây phân tán dọc các tuyến đường, khu vực đất trống đồi trọc, trường học…

Riêng năm 2024, đơn vị đã hỗ trợ 4.000 cây thông ba lá cho các xã, thị trấn để trồng phân tán. Đây là việc làm rất thiết thực góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện trong những năm tới”-ông Hùng chia sẻ.

Còn ông Dương Hoàng Nguyện-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì cho hay: Trên cơ sở kế hoạch đăng ký của các địa phương, đơn vị chủ rừng, năm 2024, toàn tỉnh dự kiến trồng 10.313 ha rừng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, Chi cục thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị chủ rừng cập nhật thông tin, phân bổ kế hoạch trồng rừng và cây phân tán đảm bảo tiến độ đề ra.

Qua theo dõi, hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch, vận động người dân kê khai diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp, chuyển đổi từ cây nông nghiệp sang cây lâm nghiệp... Đồng thời, các địa phương đã bố trí ngân sách, huy động tối đa nguồn lực xã hội, lồng ghép kết hợp với nhiều chương trình hành động khác để trồng rừng.

Mặc dù vậy, quá trình thực hiện trồng rừng vẫn còn không ít khó khăn như: phần lớn hộ đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán canh tác nương rẫy, thường ở lại nên việc gặp gỡ trao đổi thông tin khó thực hiện; nhiều loại cây không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở một số địa phương, đơn vị chủ rừng. Đặc biệt, những diện tích đất trồng rừng hiện nay manh mún, nhỏ lẻ, ở khu vực đồi dốc cao… Do đó, các địa phương trong tỉnh hiện mới trồng được gần 9.206 ha rừng.

“Thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện hiệu quả công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. Huy động vốn xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp khác của doanh nghiệp và sự tài trợ của tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng và cây phân tán.

Đặc biệt, rà soát quy hoạch các cơ sở chế biến hiện có, khuyến khích đầu tư nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ gắn với xây dựng vùng nguyên liệu”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông tin thêm.