Hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông Ayun bị “mất trắng” do sạt lở

(GLO)- Hơn 15 năm qua, sông Ayun (thuộc địa phận xã Ayun, tỉnh Gia Lai) liên tục bị sạt lở. Theo thống kê của UBND xã, hiện khu vực sạt lở kéo dài khoảng 17 km, đi qua 6 thôn, làng; ước tính hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông đã bị "mất trắng".