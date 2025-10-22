Tin nhanh đầu ngày:
- Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12
- Phát động Chiến dịch truyền thông dinh dưỡng và vắc xin tại xã Kông Bơ La
- Thêm 25 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ tỉnh Cao Bằng
- Nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 19 đã qua cơn hôn mê
Nhịp sống hôm nay: Hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông Ayun bị “mất trắng” do sạt lở
Sống khỏe mỗi ngày: Những điều cần lưu ý đối với những người bị cúm mùa
Thời tiết hôm nay: Bão số 12 hướng vào Đà Nẵng-Quảng Ngãi, mưa lớn từ đêm nay (22-10)