Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông Ayun bị “mất trắng” do sạt lở

Hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông Ayun bị “mất trắng” do sạt lở

MỘC TRÀ MỘC TRÀ CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Hơn 15 năm qua, sông Ayun (thuộc địa phận xã Ayun, tỉnh Gia Lai) liên tục bị sạt lở. Theo thống kê của UBND xã, hiện khu vực sạt lở kéo dài khoảng 17 km, đi qua 6 thôn, làng; ước tính hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông đã bị "mất trắng".
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:56

Tin nhanh đầu ngày:

- Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

- Phát động Chiến dịch truyền thông dinh dưỡng và vắc xin tại xã Kông Bơ La

- Thêm 25 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ tỉnh Cao Bằng

- Nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 19 đã qua cơn hôn mê

11:42

Nhịp sống hôm nay: Hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông Ayun bị “mất trắng” do sạt lở

15:09

Sống khỏe mỗi ngày: Những điều cần lưu ý đối với những người bị cúm mùa

17:00

Thời tiết hôm nay: Bão số 12 hướng vào Đà Nẵng-Quảng Ngãi, mưa lớn từ đêm nay (22-10)

null