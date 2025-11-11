Hơn 120 nhà khoa học, chuyên gia dự hội nghị nấm học

(GLO)- Sáng 11-11, Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ 7 đã khai mạc với sự tham dự của hơn 120 nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 7 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp với Hội Nấm học Việt Nam tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín quốc tế, trong đó có GS. Yuan Yuwei (Viện Khoa học Nông nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc), TS. Ryoko Fukui (Nhật Bản), TS. Thitiya Boonpratuang (Thái Lan), GS. Todd Osmundson (Mỹ), PGS.TS. Yee Shin Tan (Malaysia) cùng các nhà khoa học Việt Nam đang công tác ở nước ngoài như TS. Vũ Dương (Hà Lan) và TS. Phan Cảnh Trinh (Áo).

Hơn 120 đại biểu đến từ 7 quốc gia trên thế giới tham dự hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2018 đến 2024, Hội nghị Nấm học toàn quốc được tổ chức thường niên tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Bình Dương, Đắk Lắk, Cần Thơ và Đà Nẵng. Qua các kỳ tổ chức, hội nghị trở thành diễn đàn học thuật uy tín, kết nối các nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất-thương mại nấm cùng cộng đồng yêu thích nấm học trong cả nước. Hội nghị góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển thương mại hóa sản phẩm nấm tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị năm nay, hơn 50 báo cáo khoa học được trình bày tại phiên toàn thể, các phiên song song và phiên poster, tập trung vào các chủ đề: nghiên cứu cơ bản và di truyền nấm; nghiên cứu ứng dụng; kinh nghiệm nuôi trồng và thương mại nấm ăn, nấm dược liệu.

Tại phiên toàn thể, nhiều báo cáo nổi bật được trình bày, như: GS. Yuan Yuwei về “Tương tác giữa hấp thu carbon, sử dụng nitơ và chất lượng nấm”; TS. Ryoko Fukui giới thiệu hướng dẫn DUS mới của Nhật Bản đối với nấm hương; TS. Thitiya Boonpratuang với “Nấm cho tương lai bền vững”; PGS.TS. Yee Shin Tan về tình hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu ở Malaysia; TS. Phạm Nguyễn Đức Hoàng nhìn lại một thế kỷ nấm học Việt Nam; GS. Todd Osmundson trao đổi về nuôi trồng nấm giữa châu Á và Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn thương phẩm và giống nấm ăn-nấm dược liệu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: "Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tri thức, thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của nấm đối với sức khỏe, đời sống và môi trường, góp phần phát triển ngành nấm Việt Nam bền vững và hội nhập quốc tế".