Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai: Khen thưởng 15 hội viên có thành tích xuất sắc

Hiện nay, Hội Văn học Nghệ thuật có 197 hội viên thuộc 7 chi hội; trong đó có 68 hội viên các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Trong năm 2023, Hội tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo để tổ chức nhiều hoạt động nổi bật.

Cụ thể, Hội đã tổ chức thành công nhiều chương trình thơ nhạc vào các dịp lễ, kỷ niệm quan trọng của địa phương, đất nước; tổ chức chương trình giới thiệu tác phẩm mới của 9 tác giả; phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum mở chương trình tọa đàm “Văn học trẻ, văn học dân tộc thiểu số-Những điều cần suy ngẫm”. Hội còn tổ chức 6 chuyến thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho hội viên Chi hội Văn học; phối hợp tổ chức 3 triển lãm mỹ thuật.

Đặc biệt, trong năm, Hội mở Lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ-Văn học dân tộc thiểu số dành cho các em học sinh THCS và THPT trên địa bàn TP. Pleiku. Một hoạt động nổi bật khác là phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức gặp mặt, giao lưu các tác giả viết cho thiếu nhi và giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Hội cũng triển khai công tác xét hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2023 với tổng số tiền hỗ trợ là 630 triệu đồng.

Năm 2023, đội ngũ hội viên tích cực tham gia phong trào chung và gặt hái được những thành tích đáng kể. Chi hội Nhiếp ảnh có 1 tác giả đạt giải khuyến khích tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28; các hội viên cũng đạt 72 giải thưởng và có hàng trăm tác phẩm triển lãm cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Chi hội Mỹ thuật có 1 tác giả đạt giải B (không có giải A), 1 giải C, 1 giải khuyến khích tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28. Ngoài ra, tham gia cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ nhất, Gia Lai có 1 tác giả đạt giải khuyến khích; tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2023 của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, có 1 tác giả đạt giải B (không có giải A).

Cùng với đó, hội viên Chi hội Văn học cũng gặt hái nhiều giải thưởng như giải ba cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; giải nhì cuộc thi “Sống đẹp” lần 3 của Báo Thanh Niên; 2 giải B cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký về chủ đề “Người chiến sĩ công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an tổ chức. Trong năm, có 12 tập sách của hội viên Chi hội được xuất bản.

Năm 2024, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 và các đợt đi thực tế cho hội viên; tổ chức Triển lãm Nhiếp ảnh cấp tỉnh; tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc, triển lãm mỹ thuật khu vực. Bên cạnh đó mở lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ, văn học dân tộc thiểu số cho những học sinh có niềm đam mê văn học và có năng khiếu sáng tác; xúc tiến việc đưa Tạp chí Văn nghệ Gia Lai hoạt động trở lại; tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật hàng năm…

Dịp này, Hội đã khen thưởng 15 hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội năm 2023; đồng thời kết nạp 12 hội viên mới vào các Chi hội: Mỹ thuật, Văn học, Nhiếp ảnh.