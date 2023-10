Hội thảo khoa học “Tim mạch can thiệp Gia Lai-Con đường từ trái tim đến trái tim”

Tin liên quan Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tiến sĩ Lê Thành Ấn- Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) cập nhật chẩn đoán, nguyên tắc xử trí, chỉ định và can thiệp tái thông động mạch vành trong Hội chứng động mạch vành cấp theo ESC 2023; tiến sĩ Hồ Anh Bình- Giám đốc Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế cập nhật chẩn đoán, chỉ định chụp và can thiệp mạch vành trong bệnh động mạch vành mạn; tiến sĩ Hoàng Văn-Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trình bày chuyên đề đánh giá nguy cơ, những khó khăn và đề phòng rủi ro có thể gặp trong can thiệp động mạch vành.

Ngoài ra, các đại biểu được nghe chuyên đề Quản lý, theo dõi, điều trị sau can thiệp động mạch vành do tiến sĩ Trần Hòa-Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh) trình bày; bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ Duyên (Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) trình bày chuyên đề Hiệu quả thuốc TSH trong nhồi máu cơ tim ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) báo cáo ca lâm sàng can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hội thảo dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị, can thiệp tim mạch, qua đó giúp các y, bác sĩ của tỉnh Gia Lai có thêm kiến thức góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân trên địa bàn tỉnh.