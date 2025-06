Hội Cựu chiến binh Gia Lai xóa được 188 nhà tạm, trị giá gần 22 tỷ đồng

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành và các đại biểu ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng), khóa VII

 Ảnh : Minh Trung

6 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy tốt bản chất “Bộ Đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Hội. Một số kết quả nổi bật mà các cấp Hội đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm như: xóa được 188 căn, với diện tích 9.591,5m2, trị giá hơn 21,841 tỷ đồng đồng; vốn vay NHCSXH 6 tháng đầu năm 1.369,744 tỷ đồng, dư nợ ủy thác tạo việc làm cho 10.909 lao động; xây dựng quỹ nội bộ hơn 52,246 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.438 lao động; các cấp Hội làm tốt công tác giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, do vậy đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình hội viên ngày càng được cải thiện. Toàn Hội hiện có 44 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 407 trang trại; 3.940 gia trại, 1.009 hộ kinh doanh dịch vụ do Hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho 13.680 lao động là con em Hội CCB, cựu quân nhân. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 536 buổi, với hơn 22.320 lượt cho cán bộ, hội viên CCB; giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên và học sinh 206 buổi, với 50.042 lượt người; vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ảnh: Minh Trung

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày các ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động tại địa phương về giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB, xóa nhà tạm, nhà dột nát, việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả có nơi còn thấp, công tác sắp xếp bố trí cán bộ tại các hội cơ sở…

Từ đó, thảo luận, đưa ra những giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, trong đó thực hiện chủ trương về chính quyền địa phương 2 cấp; việc sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã với 7 nội dung quan trọng như: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội ở địa phương; tăng cường nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các phong trào ở địa phương, thực hiện chương trình phối hợp; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị-xã hội giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; hoạt động công tác đối ngoại Nhân dân và công tác xây dựng Hội vững mạnh.