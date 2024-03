Học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần hơn 6 tỉ đồng của UConn (Mỹ)

Ngoài ra, Lê Minh Bảo cũng trúng tuyển 10 trường ĐH chuyên ngành kỹ thuật hàng đầu khác như: ĐH Illinois, Urbana; ĐH Maryland, ĐH Wisconsin, ĐH Ohio State, ĐH Pennsylvania State, ĐH Massachusetts…Trong đó có 4 trường cấp học bổng với tổng giá trị 266.800 USD (tương đương 6,6 tỉ đồng).

Trong thư chúc mừng của UConn, ông Vern Granger, Giám đốc tuyển sinh của trường này, viết: "Quá trình đăng ký học bổng năm nay vô cùng cạnh tranh với hơn 50.000 sinh viên đăng ký". Sau 2 vòng phỏng vấn, Minh Bảo đã xuất sắc vượt qua 50.000 ứng viên và trở thành một trong 5 sinh viên được trường chọn cấp học bổng trên toàn thế giới.

Với tư cách là sinh viên danh dự, Bảo còn được nhận một phần thưởng khác trị giá 12.000 USD có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm giáo dục của mình trong quá trình học tập.

Chia sẻ về bí quyết săn học bổng và trúng tuyển vào những trường ĐH top đầu nước Mỹ, Bảo nói, trong suốt quá trình một năm rưỡi chuẩn bị cho hồ sơ du học, một việc làm tưởng chừng rất căn bản nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất chính là sự tìm hiểu về bản thân và ngành nghề đam mê của mình.

Theo Bảo, thứ nhất, đó là tìm hiểu bản thân và ngành nghề đam mê. Đây là việc quan trọng nhất để chuẩn bị cho bài luận "personal statement". Thông qua bài luận này, các trường ĐH có thể thấy được tính cách, mục tiêu và sự trưởng thành của các ứng viên. Bảo cho biết, em đã lựa chọn chủ đề "Mô tả một chủ đề, ý tưởng hoặc khái niệm mà bạn thấy thú vị đến mức khiến bạn quên hết thời gian" và viết bài luận về sự tò mò về ngành mà bản thân đam mê: Robotics Engineering (Kỹ sư Robotics)", Bảo cho biết.

Sau khi xác định được ngành nghề đam mê thì cần phải có tiêu chí chọn trường. Với Bảo, tiêu chí số một là các cơ hội trải nghiệm thực tế mà trường ĐH có thể mang lại. Các trường có thứ hạng cao được Bảo ưu tiên vì thường có nhiều thành tựu nghiên cứu và có cộng đồng sinh viên mạnh về chuyên ngành mà em lựa chọn. Ngoài ra, các trường top đầu cũng có sự liên kết giữa các phòng lab với nhau và có nhiều công ty đến tuyển các sinh viên thực tập.

Song song với quá trình tìm hiểu bản thân thì việc đảm bảo kết quả học tập trong trường cũng rất quan trọng bởi một học bạ đẹp sẽ tạo ấn tượng cho các trường ĐH khi họ xem xét khía cạnh học thuật của mình. Trong suốt 2 năm học vừa qua, em rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các thầy cô tiếng Việt và các thầy cô dạy chương trình AS, A Level. Bên cạnh kết quả được thể hiện trên học bạ thì chứng chỉ IELTS và bài SAT cũng góp phần không nhỏ để cạnh tranh. Sau tầm 2 năm ôn luyện IELTS và SAT, em đã đạt được kết quả như mong muốn, IELTS 7.5 và SAT 1.510.

Yếu tố thứ ba cũng không kém phần quan trọng là tham gia hoạt động ngoại khóa. Theo Bảo, ngoài giúp bản thân phát triển và thể hiện được đam mê thì đây cũng là một cơ sở mà các trường ĐH có thể nhìn nhận ứng viên có thật sự khớp với bài luận cá nhân hay không? Bảo đã xây dựng được một hồ sơ phong phú với các hoạt động ngoại khóa chuyên ngành, hoạt động xã hội có thể giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và các dự án thiện nguyện ý nghĩa.

Trong đó, các hoạt động khiến Bảo tự hào và yêu thích nhất là: Dự án cá nhân "Lắp ráp cánh tay robot 3 bậc tự do" với sự trợ giúp của các sinh viên và giáo sư Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM; thành lập nhóm chạy "The Unstoppable Feet"; chuyến đi trong ngày hỗ trợ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Trường tiểu học Phước Vinh B (Tây Ninh), Trường tiểu học C An Hảo (An Giang) cùng hội đồng học sinh VAS Hoàng Văn Thụ. "Những chuyến đi này đã giúp em phát triển được rất nhiều về tinh thần làm việc nhóm và sự tự tin, giúp em biết yêu thương, đồng cảm và sẻ chia với các bạn nhỏ nơi đây", Bảo chia sẻ.