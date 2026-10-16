Hoa cúc Việt thu gần 800 tỷ đồng từ thị trường Nhật Bản

(GLO)- Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hoa cúc Việt Nam sang Nhật Bản đạt 30,45 triệu USD, tương đương gần 800 tỷ đồng. Kết quả này đưa hoa cúc trở thành mặt hàng có kim ngạch lớn nhất trong nhóm 20 sản phẩm được thống kê tại thị trường Nhật Bản.

Theo số liệu Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hoa cúc của Việt Nam sang Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 30,45 triệu USD. Mặt hàng này chiếm khoảng 17,6% tổng kim ngạch 173 triệu USD của nhóm 20 sản phẩm được thống kê.

Hoa cúc được trồng tại Đà Lạt. Ảnh: Đà Lạt Hasfarm

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của Nhật Bản đối với hoạt động xuất khẩu hoa cúc Việt Nam. Trước đó, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản đạt 43,6 triệu USD, tăng 7,01% so với năm 2024.

Nhật Bản là thị trường có nhu cầu tiêu thụ hoa cúc tương đối ổn định. Hoa được sử dụng thường xuyên trong đời sống, các hoạt động văn hóa và tín ngưỡng, qua đó tạo đầu ra không chỉ phụ thuộc vào những dịp lễ, Tết hoặc sự kiện đặc biệt.

Số liệu nhập khẩu của Nhật Bản cho thấy nước này đã nhập khoảng 9.097 tấn hoa cúc từ Việt Nam trong năm 2024, tăng 12,1% so với năm trước. Trong 11 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu đạt gần 8.700 tấn.

Ngoài nhu cầu thị trường, giá bán cạnh tranh và khả năng cung ứng quanh năm cũng là những yếu tố giúp hoa cúc Việt Nam duy trì sức cạnh tranh tại Nhật Bản.

Trong chuỗi cung ứng hoa cúc xuất khẩu, Lâm Đồng là một trong những địa phương sản xuất chủ lực, với các vùng trồng tập trung và hoạt động ứng dụng công nghệ cao.

Việc tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại góp phần bảo đảm sản lượng, chất lượng hoa và khả năng đáp ứng đơn hàng. Đối với mặt hàng hoa tươi, nguồn cung ổn định cùng chất lượng đồng đều có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì quan hệ với đối tác nhập khẩu.

Theo thông tin về ngành hàng được Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập dẫn lại, nhu cầu sử dụng hoa phục vụ hoạt động tâm linh tại Nhật Bản là một trong những yếu tố tạo đầu ra tương đối ổn định cho hoa cúc Việt Nam. Đây cũng là lợi thế để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, thu hoạch và giao hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Theo quy định của cơ quan kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, hoa cắt cành nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra; hàng hóa phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.

Vì vậy, để duy trì thị phần và nâng cao giá trị xuất khẩu, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến khâu đóng gói, vận chuyển; đồng thời bảo đảm hồ sơ và điều kiện kiểm dịch theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.