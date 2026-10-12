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Thái Lan tính thu phí xuất khẩu sầu riêng, Việt Nam có cơ hội tăng thị phần tại Trung Quốc?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Dân Trí, Báo NN&MT)

(GLO)- Thái Lan đề xuất thu phí xuất khẩu sầu riêng, có thể làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Đây là cơ hội để sầu riêng Việt Nam nâng sức cạnh tranh tại Trung Quốc, nhưng muốn tăng thị phần, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định.

Thái Lan đang xem xét đề xuất thu phí xuất khẩu sầu riêng ở mức 0,5-1 baht/kg, có thể nâng lên tối đa 2 baht/kg. Khoản thu này nhằm tạo nguồn quỹ phục vụ nghiên cứu và phát triển ngành hàng.

Nếu được áp dụng, khoản phí có thể làm tăng chi phí xuất khẩu sầu riêng Thái Lan, ảnh hưởng đến giá bán và khả năng cạnh tranh tại các thị trường nhập khẩu, trong đó có Trung Quốc.

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Sầu riêng được thu hoạch, phân loại trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Lê Nam

Trong khi đó, sầu riêng Việt Nam đang tăng trưởng tích cực tại thị trường này. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt khoảng 1,97 tỷ USD; riêng thị trường Trung Quốc đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Dù có thêm cơ hội cạnh tranh về giá, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào việc đối thủ tăng chi phí. Trung Quốc ngày càng chú trọng các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, chất lượng đồng đều, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đạt chuẩn và khả năng cung ứng ổn định vẫn là những yếu tố quan trọng.

Đề xuất của Thái Lan có thể mở thêm dư địa cho sầu riêng Việt Nam, nhưng khả năng giành thêm thị phần còn phụ thuộc vào diễn biến chính sách, giá bán và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

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