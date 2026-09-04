HLV Ikeuchi: 'U.20 Việt Nam non kinh nghiệm nhưng còn hy vọng là còn chiến đấu, không buông bỏ'

Thừa nhận U.20 Việt Nam chơi không tốt ở trận gặp U.20 Palestine, nhưng HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định toàn đội vẫn phải tiếp tục chiến đấu cho hy vọng cuối cùng.

U.20 Việt Nam nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại vòng loại U.20 châu Á 2027, khi thua 1-2 trước U.20 Palestine ở màn so tài tối 3-9 trên sân vận động Việt Trì.

Dù đã chơi nỗ lực hơn trận trước (thua 0-3 trước U.20 Triều Tiên) nhờ rút ra bài học, đồng thời tạo ra làn gió mới khi HLV Yutaka Ikeuchi thay đổi bộ khung hàng thủ và tuyến giữa, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn mắc sai lầm, để rồi thua hai bàn đáng tiếc ở nửa sau hiệp 1 và hiệp 2.

Thất bại tại sân Việt Trì khiến U.20 Việt Nam đứng cuối bảng với 0 điểm, xếp trên là U.20 Palestine và U.20 Iran (cùng 3 điểm), còn đứng đầu bảng là U.20 Triều Tiên với 6 điểm tuyệt đối.

HLV Yutaka Ikeuchi tin U.20 Việt Nam còn cơ hội

Theo HLV Ikeuchi, U.20 Việt Nam ý thức được nhiệm vụ phải thắng trước U.20 Palestine. Ông nhận định học trò đã chuyển đổi trạng thái (từ thủ sang công và ngược lại) đạt yêu cầu. Song, nhà cầm quân Nhật Bản đánh giá: "Toàn đội chưa hoàn toàn tập trung và vào guồng". Ông Ikeuchi nhận định rằng bước sang hiệp 2, U.20 Việt Nam tạo ra nhiều sóng gió hơn, nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến thất bại".

Ông Ikeuchi nhận định thêm, U.20 Việt Nam thiếu kinh nghiệm trong phòng ngự. Ở bàn mở tỷ số của U.20 Palestine, hậu vệ chủ nhà bị đối thủ lừa qua bằng một động tác giả rồi sút tung lưới thủ thành Đình Bách. Còn trong bàn nâng tỷ số lên 2-1, đội bóng Tây Á đã trừng phạt hàng thủ dâng cao của U.20 Việt Nam bằng pha phản công "sắc lẹm".

HLV Ikeuchi tiếc nuối vì U.20 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, ông nhấn mạnh "không tận dụng được thì phải chấp nhận kết quả không tốt". Ở trận này, Văn Bách sút dội xà ngang U.20 Palestine, còn Quang Anh dứt điểm thẳng vào người thủ môn khi cầu môn đã rộng mở. Sau hai pha bỏ lỡ này, U.20 Việt Nam thủng lưới bàn thứ hai.

U.20 Việt Nam (áo đỏ) non kinh nghiệm

Ở lượt đấu cuối diễn ra lúc 19 giờ ngày 6-9 trên sân Việt Trì, U.20 Việt Nam sẽ gặp U.20 Iran. Để chiếm ngôi nhì nhằm nuôi hy vọng lấy vé đi tiếp, U.20 Việt Nam phải thắng U.20 Iran với cách biệt 2 bàn trở lên, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi 3 bàn trở lên (3-2, 4-3, 5-4...). Đồng thời, thầy trò HLV Ikeuchi phải chờ đợi U.20 Palestine thua U.20 Triều Tiên.

Nếu hai điều kiện trên cùng xảy ra (Việt Nam thắng cách biệt Iran và Palestine thua), U.20 Việt Nam sẽ leo lên nhì bảng, vì có cùng 3 điểm như Iran và Palestine, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn ở đối đầu trực tiếp.

"Cơ hội của U.20 Việt Nam không còn nhiều, nhưng còn hy vọng thì còn phải chiến đấu", HLV Ikeuchi nhấn mạnh.

Theo Hồng Nam (TNO)