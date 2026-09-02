'Messi Thái Lan' Chanathip bất ngờ lên tiếng về cơ hội đấu đội tuyển Việt Nam

Chanathip Songkrasin là một trong những 'công thần' của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, ngôi sao có biệt danh 'Messi Thái' khẳng định anh vẫn phải tự nỗ lực để giành suất góp mặt trong đội hình.

"Nhiều cầu thủ trẻ đủ khả năng gánh vác đội tuyển Thái Lan"

Thất bại chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026 trước đội tuyển Việt Nam đã tạo ra "nốt trầm" với bóng đá Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, đội bóng xứ chùa vàng đã thi đấu đầy cố gắng. Song, việc thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, đặc biệt là Chanathip Songkrasin do chấn thương đã để lại khoảng trống lớn về kinh nghiệm lẫn khả năng gây đột biến trên hàng công voi chiến. Dù vậy, nhìn vào toàn bộ hành trình, việc Thái Lan tiến vào tới trận đấu cuối cùng vẫn cho thấy những nỗ lực rất lớn của một tập thể đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Theo dõi đội tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin đánh giá cao tinh thần thi đấu cùng sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ. Nhìn nhận về màn trình diễn của toàn đội tại giải đấu vừa qua, ngôi sao đang khoác áo BG Pathum United chia sẻ: "Với tư cách là một người theo dõi, tôi cảm thấy rất vui khi được chứng kiến nhiều cầu thủ đàn em thi đấu, trong đó có cả đội trưởng như Sarach Yooyen, cũng như ban huấn luyện và các thành viên trong đội. Tất nhiên, chúng tôi có khá ít thời gian tập trung trước giải đấu. Quan trọng hơn, trước khi giải diễn ra, chúng tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng khi đã tiến vào trận chung kết, sự kỳ vọng của mọi người cũng tăng lên".

Tiền vệ sinh năm 1993 cũng dành sự ngợi khen cho thế hệ kế cận của bóng đá Thái Lan: "Tuy nhiên, điều tôi thực sự nhìn thấy là có rất nhiều cầu thủ trẻ đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất vui khi chứng kiến họ thể hiện phong độ tốt như vậy".

Chanathip Songkrasin (phải) là cầu thủ có đẳng cấp khác biệt so với bóng đá Đông Nam Á

Phải nỗ lực hết sức, mới có cơ hội trở lại

Hướng tới chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển Thái Lan nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, sự trở lại của "Messi Thái" đang được đông đảo người hâm mộ xứ chùa vàng đặc biệt chờ đón. Cuộc đối đầu duyên nợ giữa hai thế lực hàng đầu khu vực hứa hẹn sẽ nảy lửa nếu người Thái có được lực lượng tối ưu nhất. Dẫu vậy, thay vì tự tin mặc định một vị trí chính thức nhờ danh tiếng hay đẳng cấp đã được khẳng định, Chanathip tỏ ra khiêm tốn khi nói về cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Anthony Hudson.

Anh nói: "Đối với giải đấu tiếp theo như FIFA ASEAN Cup, điều đó sẽ phụ thuộc vào việc HLV muốn lên kế hoạch như thế nào và lựa chọn những cầu thủ nào. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất trong màu áo CLB".

Chanathip nhấn mạnh thêm về quyết tâm cá nhân: "Còn với cá nhân tôi, tôi cũng phải cố gắng thi đấu thật tốt trong màu áo CLB. Nếu muốn được trở lại đội tuyển quốc gia, trước hết tôi phải có những màn trình diễn đủ tốt để xứng đáng với cơ hội đó".

Thái độ chuyên nghiệp và sự cầu thị của Chanathip Songkrasin chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho khát khao cống hiến của anh đối với đội tuyển quốc gia. Sự cạnh tranh sòng phẳng giữa đẳng cấp của các cựu binh và làn sóng trẻ hóa đang giúp đội tuyển Thái Lan xây dựng một lực lượng có chiều sâu lý tưởng. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ngày càng ổn định và bản lĩnh, sự trở lại của một Chanathip đạt phong độ cao nhất sẽ là chìa khóa then chốt để HLV Anthony Hudson hoàn thiện cỗ máy chiến thuật, sẵn sàng cho màn tái đấu đầy duyên nợ ở giải đấu khu vực sắp tới.