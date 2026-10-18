Guatemala: Cựu công tố viên chống tham nhũng bị sát hại tại sân bóng đá

(GLO)- Cựu công tố viên chống tham nhũng Juan Francisco Solórzano Foppa (43 tuổi) bị sát hại trong vụ tấn công bằng súng tại một khu liên hợp thể thao ở thủ đô Guatemala City. Vụ việc còn khiến 1 người khác thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra sáng 17-10 tại khu liên hợp thể thao Campo Marte ở thủ đô Guatemala City. Các đối tượng có vũ trang đã nổ súng tại sân bóng, khiến ông Juan Francisco Solórzano Foppa và 1 người khác tử vong.

Hãng tin AP cho biết vụ tấn công còn khiến 5 người bị thương.

Cảnh sát Quốc gia Guatemala thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm và thu giữ 1 khẩu súng cùng xe máy được cho là có liên quan đến vụ án.

Hiện trường vụ luật sư, cựu công tố viên chống tham nhũng Juan Francisco Solórzano Foppa bị sát hại tại thủ đô Guatemala City ngày 17-10. Ảnh: EFE/Sở Cứu hỏa thành phố Guatemala

Theo Bộ Nội vụ Guatemala, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có thể có ít nhất 4 người tham gia vụ tấn công. Hai người bị bắt giữ là anh em ruột, trong đó 1 người từng phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, cả 2 phủ nhận liên quan đến vụ sát hại.

Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Marco Antonio Villeda cho biết cơ quan chức năng đang phân tích hình ảnh từ camera an ninh, chứng cứ và lời khai nhân chứng nhằm xác định vai trò của từng nghi phạm.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo lên án hành vi sát hại cựu công tố viên Solórzano Foppa, yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xác định và đưa cả những người trực tiếp gây án lẫn các đối tượng chủ mưu ra trước pháp luật.

Ông Solórzano Foppa từng giữ chức Giám đốc Phân tích hình sự thuộc Viện Công tố Guatemala giai đoạn 2013-2016, trước khi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Cơ quan Quản lý thuế Guatemala (SAT) từ năm 2016-2018.

Trong quá trình công tác, ông tham gia các cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn, trong đó có vụ bê bối La Línea dẫn đến việc Tổng thống Guatemala khi đó là Otto Pérez Molina phải từ chức năm 2015.

Khi lãnh đạo SAT, ông cũng thúc đẩy điều tra các hành vi trốn thuế của nhiều doanh nghiệp và thu hồi những khoản thuế chưa nộp.

Những năm gần đây, ông Solórzano Foppa tiếp tục công khai các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Theo Bộ Nội vụ Guatemala, ông Solórzano Foppa được bố trí lực lượng bảo vệ từ năm 2010 do tính chất công việc và được tăng cường bảo vệ vào tháng 11-2025. Các nhân viên an ninh có mặt tại khu liên hợp thể thao khi vụ tấn công xảy ra.