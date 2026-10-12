Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV sắp trải qua ca phẫu thuật phổi đầu tiên trong nhiệm kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, Dân Trí, Reuters)

(GLO)- Ngày 11-10, Giáo hoàng Leo XIV thông báo sẽ phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe gần đây. Đây là vấn đề sức khỏe đáng chú ý đầu tiên được công bố trong khoảng 17 tháng ông đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Phát biểu tại Vatican, trước các tín đồ tập trung ở Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo XIV cho biết nốt phổi được phát hiện rất sớm và còn khu trú. Sau khi các bác sĩ khuyến nghị can thiệp, ông quyết định phẫu thuật cắt bỏ.

giao-hoang-leo-xiv-sap-trai-qua-ca-phau-thuat-phoi-dau-tien-trong-nhiem-ky.png
Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP

Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Rome, Italy.

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh Matteo Bruni cho biết cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch vào những ngày đầu tuần, với thời gian hồi phục sau mổ dự kiến khoảng 1 tuần. Ngày tiến hành cụ thể chưa được công bố.

Vatican chưa thông tin nốt phổi có phải là tổn thương ác tính hay không. Theo chuyên gia ung thư phổi Stephen Liu thuộc Đại học Georgetown, Mỹ, nốt phổi khá phổ biến và thường lành tính, nhưng hình ảnh của tổn thương lành tính và ác tính có thể tương tự nhau.

Giáo hoàng Leo XIV được bầu vào tháng 5-2025, trở thành Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Trước thông báo lần này, ông không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và thường xuyên vận động, trong đó có chơi quần vợt, bơi lội tại khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo.

Giáo hoàng dự kiến thăm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17-11. Trong bài phát biểu ngày 11-10, trước khi thông báo về sức khỏe, ông vẫn đề cập đến chuyến thăm sắp tới.

Hiện chưa rõ ca phẫu thuật và quá trình hồi phục có ảnh hưởng đến lịch trình này hay không.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi lời chúc Giáo hoàng sớm bình phục, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của cá nhân bà và Chính phủ Italy trước đợt phẫu thuật sắp tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Thế giới

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Thế giới

(GLO)- Iran được cho là vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích; Israel tấn công gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương; Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Thế giới

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Thế giới

(GLO)- Nga tập kích hạ tầng năng lượng khiến Kiev mất điện diện rộng; gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt; tín hiệu điện thoại của cơ phó MH370 được ghi nhận gần Penang; Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù quân đội là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Thế giới

(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Thế giới

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột; Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa và UAV Nga; Houthi tấn công sân bay Aden; Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Thế giới

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev và nhiều vùng của Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

null