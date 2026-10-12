Giáo hoàng Leo XIV sắp trải qua ca phẫu thuật phổi đầu tiên trong nhiệm kỳ

(GLO)- Ngày 11-10, Giáo hoàng Leo XIV thông báo sẽ phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe gần đây. Đây là vấn đề sức khỏe đáng chú ý đầu tiên được công bố trong khoảng 17 tháng ông đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Phát biểu tại Vatican, trước các tín đồ tập trung ở Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo XIV cho biết nốt phổi được phát hiện rất sớm và còn khu trú. Sau khi các bác sĩ khuyến nghị can thiệp, ông quyết định phẫu thuật cắt bỏ.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP

Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Rome, Italy.

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh Matteo Bruni cho biết cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch vào những ngày đầu tuần, với thời gian hồi phục sau mổ dự kiến khoảng 1 tuần. Ngày tiến hành cụ thể chưa được công bố.

Vatican chưa thông tin nốt phổi có phải là tổn thương ác tính hay không. Theo chuyên gia ung thư phổi Stephen Liu thuộc Đại học Georgetown, Mỹ, nốt phổi khá phổ biến và thường lành tính, nhưng hình ảnh của tổn thương lành tính và ác tính có thể tương tự nhau.

Giáo hoàng Leo XIV được bầu vào tháng 5-2025, trở thành Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Trước thông báo lần này, ông không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và thường xuyên vận động, trong đó có chơi quần vợt, bơi lội tại khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo.

Giáo hoàng dự kiến thăm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17-11. Trong bài phát biểu ngày 11-10, trước khi thông báo về sức khỏe, ông vẫn đề cập đến chuyến thăm sắp tới.

Hiện chưa rõ ca phẫu thuật và quá trình hồi phục có ảnh hưởng đến lịch trình này hay không.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi lời chúc Giáo hoàng sớm bình phục, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của cá nhân bà và Chính phủ Italy trước đợt phẫu thuật sắp tới.