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Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 có gì mới?

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NHÃ UYÊN (theo TPO, TTO)

(GLO)- Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 mở rộng cơ hội cho người trẻ, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, với 150 gương mặt được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai.

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 chính thức được khởi động, hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực cho xã hội bằng những hành động thiết thực.

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Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khởi động giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng/TPO

Chương trình do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, giải thưởng năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo cơ hội để nhiều cá nhân thuộc các thế hệ, lĩnh vực khác nhau được ghi nhận.

Đáng chú ý, chương trình tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích những sáng kiến mới, cách làm sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đối tượng được hướng đến không chỉ là những người có nhiều năm cống hiến, tạo dấu ấn trong xã hội mà còn bao gồm các cá nhân đang âm thầm đóng góp trong đời sống thường ngày.

Những sáng kiến ứng dụng công nghệ, giải pháp mới trong nông nghiệp, sáng tạo trong thiết kế, vật liệu và phát triển nghề thủ công truyền thống đều có thể trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng.

Giải thưởng năm 2026 tập trung vào 6 lĩnh vực, gồm: Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; Giáo dục - đào tạo nghề; Phát triển cộng đồng; Khoa học - công nghệ vì cộng đồng; Phát triển bền vững môi trường; Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng.

Hoạt động đề cử diễn ra từ nay đến tháng 12-2026. Sau quá trình tiếp nhận và xem xét hồ sơ, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 150 cá nhân tiêu biểu vào vòng bình chọn công khai. Công chúng có thể tham gia bình chọn thông qua trang thông tin chính thức của giải thưởng và tin nhắn SMS.

Từ kết quả này, 15 gương mặt tiêu biểu sẽ được lựa chọn theo cơ chế đánh giá kết hợp giữa Hội đồng thẩm định và công chúng. Trong đó, kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định chiếm 70%, còn bình chọn của công chúng chiếm 30%. Cách thức này nhằm kết hợp đánh giá chuyên môn với sự ghi nhận của cộng đồng, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình lựa chọn.

Việc tiếp tục tổ chức giải thưởng trong năm 2026 không chỉ nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực mà còn góp phần khuyến khích tinh thần trách nhiệm xã hội, thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

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