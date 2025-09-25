Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Từ án treo thành án giam vì không chấp hành án

MINH NGỌC
(GLO)- Ngày 25-9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trần Thị Giã (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Tây) cho Phân trại tạm giam Hoài Nhơn (Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh) để chấp hành án theo quy định.

Trước đó vào ngày 21-6-2024, bị cáo Trần Thị Giã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) (nay là tỉnh Gia Lai) tuyên phạt 12 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Chứa mại dâm”.

cbcs-phong-canh-sat-thi-hanh-an-va-ho-tro-tu-phap-cong-an-tinh-thuc-hien-lenh-bat-de-thi-hanh-an-doi-voi-tran-thi-gia.jpg
Đối tượng Trần Thị Giã đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh, đưa về Gia Lai để chấp hành án. Ảnh: ĐVCC

Mặc dù đã được hưởng khoan hồng của pháp luật, song bị cáo Trần Thị Giã lại không tự giác chấp hành bản án mà bỏ trốn khỏi địa phương, vi phạm nghĩa vụ của người thi hành án tại cộng đồng.

Do vậy, ngày 24-2-2025, Tòa án nhân dân Hoài Nhơn đã quyết định buộc bị án Trần Thị Giã phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Tuy nhiên, thời điểm đó, Trần Thị Giã đã trốn khỏi địa phương, không chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng và không để lại tung tích.

Sau một thời gian xác minh, đến ngày 22-9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) phát hiện Trần Thị Giã đang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị đã cử tổ công tác lập tức vào TP. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Giã lúc 8 giờ 30 phút ngày 23-9 và đưa về Gia Lai để chấp hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

