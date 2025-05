Gia Lai triển khai Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 1 đến 30-6

Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, được triển khai từ ngày 1 đến 30-6 trên toàn tỉnh.

Học sinh thực hành sơ cứu cho nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: M.T

Nội dung hoạt động bao gồm: tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2025; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn viên, hội viên, cá nhân trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là đuối nước và tai nạn giao thông.

Cùng với đó, truyền thông, phổ biến về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội.

Vận động nguồn lực, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em là một trong số những nội dung của Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Ảnh: M.T

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông; rà soát việc thực hiện các quy định về an toàn cho trẻ em tại trường học, các công trình đang thi công, khu vực sông, suối, ao, hồ… để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.