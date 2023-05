Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thông tấn báo chí, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi cho học sinh, học viên và nhân dân; phổ biến Quy chế thi và các quy định, hướng dẫn khác về kỳ thi; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt ý thức tự giác chấp hành pháp luật nói chung, thực hiện đúng Quy chế thi nói riêng cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, hỗ trợ thí sinh không có điều kiện về thiết bị, mạng Internet đăng ký dự thi trực tuyến; thu nhận hồ sơ và đăng ký dự thi lên hệ thống Quản lý thi đối với thí sinh tự do theo quy định.

Căn cứ vào Quy chế thi, số lượng thí sinh đăng ký dự thi để rà soát, thống kê và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kỳ thi. Huy động đủ nhân lực (có phương án huy động dự phòng) của ngành GD-ĐT để tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi; phối hợp với các sở, ngành như Công an, Y tế điều động cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; có giải pháp đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm nhiệm vụ đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định thành lập Hội đồng thi (tổ chức 1 Hội đồng thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Gia Lai) và các Ban của Hội đồng thi để điều hành kỳ thi gồm: Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm. Hội đồng thi tổ chức coi thi tại 41 điểm thi ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Hội đồng thi chỉ đạo Ban Coi thi thực hiện đúng Quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các lực lượng chức năng, lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng-chống dịch bệnh… tại các khu vực tổ chức điểm thi; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30-6. Hội đồng thi tổ chức in sao đề thi từ ngày nhận đề thi gốc từ Bộ GD-ĐT cho đến hết ngày 29-6; tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi cho các điểm thi vào ngày 27-6; bố trí vận chuyển bài thi từ các điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố về nơi chấm thi trong ngày thi cuối cùng 29-6. Các Ban Chấm thi tổ chức chấm thi tại Trường THPT chuyên Hùng Vương từ ngày 30-6 đến ngày 15-7. Hội đồng thi công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18-7.

Sở GD-ĐT thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023, tổ chức thực hiện và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 (sơ bộ, trước phúc khảo) trước ngày 21-7 và xét công nhận tốt nghiệp (chính thức, sau phúc khảo) trước 17 giờ ngày 12-8.

Thủ trưởng các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm in, ký và cấp Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 tạm thời; trả hồ sơ (học bạ bản gốc và các loại giấy tờ khác) chậm nhất đến ngày 24-7. Sở GD-ĐT tổ chức in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh, chậm nhất đến ngày 24-7. Các Ban Phúc khảo bài thi hoàn thành công tác phúc khảo (nếu có) chậm nhất đến ngày 5-8.

Tất cả thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động liên quan đến kỳ thi. Trong đó, Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, chủ động tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi; Giám đốc Sở GD-ĐT là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh của các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, tham gia cùng với Sở GD-ĐT chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi.

Đối với thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối tại các khu vực có điểm thi. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ; vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tại địa phương; hỗ trợ xe vận chuyển bài thi từ các điểm thi trên địa bàn về Ban Thư ký an toàn tuyệt đối; đồng thời, chỉ đạo Phòng GD-ĐT chuẩn bị 1 điểm thi dự phòng theo đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh phối hợp với ngành GD-ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, nhất là phụ huynh học sinh về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.