Gia Lai: Tập huấn bảo quản vắc xin và sử dụng, bảo quản tủ lạnh chuyên dụng

Tin liên quan Gia Lai: Tập huấn thống kê báo cáo trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên đến từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phổ biến các kiến thức: Quản lý vắc xin trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia (NIIS); hướng dẫn sử dụng tủ lạnh TCW4000AC và HBC-80; hướng dẫn cài đặt theo dõi nhiệt độ tự động; hướng dẫn bảo quản tủ lạnh TCW4000AC và HBC-80 hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; cách giải quyết khi gặp sự cố tủ lạnh TCW4000AC và HBC-80.

Được biết, trong công tác tiêm chủng, vấn đề bảo quản vắc xin từ lúc nhập kho đến khi xuất kho đưa vào sử dụng vô cùng quan trọng. Việc đảm bảo chất lượng tốt nhất, an toàn nhất cho vắc xin sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho mỗi cuộc tiêm chủng. Qua tập huấn giúp các học viên có thêm kiến thức trong việc bảo quản vắc xin và sử dụng, bảo quản tủ lạnh chuyên dụng; từ đó giúp sử dụng tủ lạnh và bảo quản vắc xin an toàn, hiệu quả, duy trì tính bền vững và kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.