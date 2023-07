Gia Lai: Quy định mức học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

(GLO)- Kỳ họp thứ 13-HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra vào ngày 7-7-2023 đã thông qua Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-7-2023 đến hết 31-5-2024.

Theo đó, cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường, thị trấn không có trong Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sẽ thu học phí bậc mầm non và THCS là 66.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 115.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực I, mức thu học phí bậc mầm non và THCS là 60.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 110.000 đồng/học sinh/tháng; thuộc xã khu vực II, bậc mầm non và THCS thu học phí 55.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT thu 105.000 đồng/học sinh/tháng; thuộc xã khu vực III, bậc mầm non và THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến (học online), mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập bằng 75% mức học phí quy định ở trên và không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp trong phạm vi, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết.