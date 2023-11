Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 16.500 đơn vị máu trong năm 2024

Hãng Meiji cho biết lô hàng có hạn sử dụng từ 16-18/11/2023 do công ty tự nguyện thu hồi theo khuyến cáo của chính quyền, và việc tiêu thụ các sản phẩm sẽ không gây hại cho sức khỏe của khách hàng.

Loại quả giàu vitamin C nhất là băn khoăn của không ít người, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bé gái ở Tây Ninh nguy kịch do bệnh sốt mò, đây cũng là ca bệnh sốt mò đầu tiên trên trẻ em được chẩn đoán ở miền nam.

Có một số nguyên nhân khiến người bệnh nhai thuốc khi uống. Đó có thể là do thói quen, do đau sau phẫu thuật, trào ngược, thậm chí là vấn đề tâm lý. Đối với một số loại thuốc, cách uống này sẽ có hại.

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 7-11, Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã thực hiện can thiệp tim mạch cứu sống bệnh nhân người Anh. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.