Gia Lai phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí nghiên cứu về thực phẩm Food and Function, đã phát hiện thêm một lợi ích tuyệt vời của ăn trứng.

(GLO)- Theo tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tối 2-4, đơn vị tiếp nhận và cấp cứu thành công 1 bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ nặng do thuốc ngậm dạng kẹo mua ở nhà thuốc.

(GLO)- Sáng 2-4, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa tổ chức chương trình “Vươn cao Việt Nam”, tặng quà học sinh mầm non trên địa bàn huyện.