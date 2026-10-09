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Gia Lai nâng mức hỗ trợ nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn lên tối đa 1,78 triệu đồng/tháng

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-10-2026.

Theo Nghị quyết, nhân viên y tế thôn là lực lượng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng; cô đỡ thôn thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn còn khó khăn về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

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Gia Lai nâng mức hỗ trợ nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn lên tối đa 1,78 triệu đồng/tháng. Ảnh: Như Nguyện

Về số lượng nhân viên y tế thôn, đối với các thôn thuộc xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, thôn có dưới 350 hộ được bố trí 1 nhân viên y tế thôn; từ 350 đến dưới 700 hộ được bố trí 2 nhân viên; từ 700 hộ trở lên được bố trí thêm 1 nhân viên cho mỗi 350 hộ tăng thêm.

Đối với các thôn còn lại, thôn có dưới 700 hộ được bố trí 1 nhân viên y tế thôn; từ 700 đến dưới 1.400 hộ được bố trí 2 nhân viên; từ 1.400 hộ trở lên cứ tăng đủ 700 hộ sẽ được bố trí thêm 1 nhân viên y tế thôn.

Riêng lực lượng cô đỡ thôn, mỗi thôn thuộc danh mục các địa bàn còn khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được bố trí 1 cô đỡ thôn. Danh mục này gồm 354 thôn, làng, buôn, bôn, plei, plơi thuộc nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Về chế độ hỗ trợ, mức hỗ trợ cao nhất là 1,78 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn làm việc tại các thôn thuộc xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn hoặc các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

Mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người/tháng được áp dụng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn làm việc tại các thôn không thuộc các trường hợp nêu trên.

Đáng chú ý, trường hợp nhân viên y tế thôn đồng thời kiêm nhiệm nhiệm vụ cô đỡ thôn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền phân công thực hiện cả hai nhiệm vụ thì được hưởng đồng thời cả hai mức hỗ trợ theo quy định.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tạo động lực để đội ngũ nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn yên tâm công tác, góp phần giảm tỷ lệ sinh tại nhà, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

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