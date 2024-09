Tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Krông Pa), Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Krông Pa và Head Honda Đức Dung vừa tổ chức hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tập huấn lái xe an toàn cho hơn 400 học sinh.

Tại đây, các em học sinh được cán bộ Cảnh sát Giao thông huyện thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn và thực trạng vi phạm an toàn giao thông của học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động như: thi trả lời trắc nghiệm các câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; nghe hướng dẫn viên an toàn giao thông của Honda Đức Dung chia sẻ về các kỹ năng trong thực tế khi tham gia giao thông đường bộ...

Em Ksor H’Dương-Học sinh lớp 12-cho biết: “Đây là chương trình rất bổ ích đối với học sinh ở vùng sâu, vùng xa như chúng em. Qua đây, em đã hiểu biết nhiều hơn về Luật Giao thông đường bộ để tham gia giao thông an toàn, tránh tai nạn xảy ra để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh”.

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho đối tượng học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động tuyên truyền, sân chơi với chủ đề an toàn giao thông. Với hình thức sân khấu hóa và nội dung phong phú, học sinh nhận biết rõ hơn từng tình huống giao thông, biết phân biệt các loại biển báo, từ đó có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Thầy Nguyễn Văn Toàn-Phó Bí thư Đoàn trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) chia sẻ: Với đặc thù địa bàn biên giới, Trường THPT A Sanh có số lượng học sinh dân tộc thiểu số chiếm số đông nên kiến thức pháp luật về an toàn giao thông của các em còn hạn chế.

Việc cung cấp cho các em những kiến thức về an toàn giao thông là rất bổ ích, góp phần giúp các em chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của thanh-thiếu niên, học sinh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các mô hình, công trình, phần việc thanh-thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thường xuyên phối hợp với một số đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thi về an toàn giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai một số giải pháp như: duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông cũng như các đội hình sơ ứng cứu tai nạn giao thông, các đội hình thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường học; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phương pháp, kỹ năng lái xe an toàn.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, răn đe, giáo dục những thanh-thiếu niên chưa chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông.