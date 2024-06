Gia Lai: Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 16.000 m3 cát

Cơ quan Công an đang truy tìm đối tượng mua bán ma tuý nguy hiểm từng bị khoảng 100 cảnh sát bao vây ở tỉnh Bình Phước.

Bước đầu, công an xác định nhóm của Thuận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại TP Biên Hòa rồi đem bán cho một chủ tiệm kinh doanh điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Bị can Nguyễn Văn Nguyên là một "đại gia" có tiếng trong giới kinh doanh gỗ ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk), được xác định là đồng phạm của nhóm đối tượng ở Phú Quốc.

Trong vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong, ngoài khởi tố nhân viên phụ trách đưa đón trẻ, hôm nay 31.5, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can.

Ngày 30/5, Công an huyện Di Linh, cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Thịnh 33 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh và Nguyễn Tường Huy, 29 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, tối 29-5, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Chiều 29-5, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình (TP Biên Hòa).