Gia Lai: Khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ IX và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương - Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương năm 2024; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tình nguyện viên cùng Nhân dân trong tỉnh Gia Lai đã về dự buổi Lễ.

Phát biểu tại biểu lễ, ông Dương Đình Diện - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp trong tỉnh, đặc biệt khen ngợi 90 tập thể, cá nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu về dự chương trình hôm nay. Năm 2023, tỉnh Gia Lai vận động và tiếp nhân được 18.758 đơn vị máu. 6 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 45 đợt, tiếp nhận 10.014 đơn vị máu an toàn, đạt 58% kế hoạch do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao. Qua phong trào này đã có nhiều người HMTN hơn 20 lần… Phát huy kết quả này, sáng ngày 6-7, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ tổ chức HMTN tại Nhà Thiếu nhi TP Pleiku và phấn đấu tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu an toàn…

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương - Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương năm 2024 đã ghi nhận những kết quả nêu trên, đồng thời tuyên dương các đơn vị, tình nguyện viên và Nhân dân trong phong trào HMTN, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu máu cho việc cấp cứu và điều trị của ngành y tế...

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương đã tặng cờ lưu niệm Hành trình Đỏ và biểu trưng cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai; Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2023-2024 và tặng nhiều phần quà cho các bệnh nhân nghèo; Công ty TNHH sản xuất Thương mại - Dịch vụ Qui Phúc tặng 10 ghế xếp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân Y 211, mỗi đơn vị 5 ghế, mỗi ghế trị giá gần 700 nghìn đồng…