Gia Lai hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9

Cùng chung nhịp đập

Hàng ngàn trái tim người dân Gia Lai cùng chung nhịp đập hướng về ngày Quốc khánh 2-9 với sự tri ân, niềm xúc động và tự hào. Khắp các tuyến đường, ngõ phố từ thành thị đến nông thôn được tô điểm sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc.

Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi có Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên-từ lâu được xem là trái tim của phố núi Pleiku và cũng là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân Gia Lai. Vì vậy, trong ngày Tết Độc lập đã không ít người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan Quảng trường và dâng hương tưởng nhớ vị Cha già dân tộc.

Dưới cờ đỏ sao vàng, ông Võ Thành Minh (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) không khỏi bồi hồi: “Lịch sử càng lùi xa, giá trị của độc lập lại càng được khẳng định. Cứ mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, tinh thần yêu nước lại được thắp sáng trong mỗi người dân, qua từng thế hệ. Những người đang được hưởng độc lập, tự do như hôm nay trân quý vô cùng những giá trị cha ông đã để lại. Cũng như mọi năm, hôm nay tôi cùng vài người bạn trung niên tới đây để có thể hoà chung niềm hân hoan cùng mọi người”.

Ở các trục đường chính của thành phố như: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng…đều được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa. Cùng với đó, tại nhiều con đường, góc phố hay trước cổng các cơ quan, công ty… cũng treo đầy băng rôn, biểu ngữ làm cho không khí chào đón ngày lễ lớn của đất nước thêm tưng bừng và rộn rã. Như mọi năm, các khu du lịch, di tích, danh lam, thắng cảnh hay quán cà phê, ẩm thực… vẫn là những địa điểm “hút khách” trong ngày đại lễ.

Ngay từ sáng sớm, khu du lịch sinh thái Biển Hồ đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Chọn Gia Lai là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm An (TP. Đà Nẵng) khá hài lòng khi được thưởng ngoạn cảnh đẹp của vùng đất cao nguyên. “Thật ý nghĩa khi chúng tôi được hoà mình vào sắc đỏ của cờ hoa tại con đường hàng thông trăm tuổi và tản bộ hít hà không khí mát mẻ của Biển Hồ. Tôi đã dành trọn ngày 2-9 để tận hưởng vẻ đẹp của Gia Lai”-chị An chia sẻ.

Ông Rơ Châm Kát-nhân viên bộ phận Bảo tồn di tích lịch sử (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku) cho biết: “Nếu những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lượng khách ghé thăm khu du lịch sinh thái Biển Hồ thưa thớt thì ngày Quốc khánh 2-9, khách trong và ngoài tỉnh đổ về đây khá đông, tạo không gian rộn ràng, náo nhiệt. Chúng tôi luôn chú trọng việc chăm sóc, giữ gìn cảnh quan cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên để tạo ấn tượng tốt đẹp về thiên nhiên cũng như con người Gia Lai trong lòng du khách thập phương”.

Ngoài ra, không khí tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng… cũng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường khi lượng khách hàng đến tham quan, mua sắm tăng cao. Theo ghi nhận, với hàng hóa đa dạng và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá từ 15-50%, siêu thị Co.opmart Pleiku đã trở thành điểm đến thu hút nhiều người dân.

Chị Đinh Hồng Thủy (thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho hay: “Gia đình tôi dành thời gian nghỉ lễ để đi siêu thị vui chơi và tranh thủ mua sắm một số thực phẩm, đồ dùng khuyến mãi cần thiết cho gia đình. Đây cũng là dịp để chúng tôi cùng nhau vun vén cho tổ ấm của mình”.

Cũng như chị Thuỷ, anh Nguyễn Minh Tiến (thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) thông tin: “Hôm nay, sau khi gặp gỡ bạn bè, tôi đã dành thời gian cho vợ và các con. Tôi đưa con tới khu vui chơi trẻ em để các con có kỳ nghỉ thoải mái trước khi bước vào năm học mới”.

Lên kế hoạch từ trước, ngày 2-9, vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) đã chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết cho các con đi tham quan, trải nghiệm thú vị tại Hon Kong Farm (phường An Bình, thị xã An Khê). Chị Như cho hay: Từ nhà tôi đến Hon Kong Farm chưa đầy 3 km. Đây là địa điểm khá lý tưởng và thuận tiện cho những gia đình có con nhỏ. Trang trại khá rộng được chia thành nhiều khu vui chơi và bố trí nhiều tiểu cảnh đẹp đáp ứng nhu cầu vui chơi, chụp hình, check in của khách du lịch.

"Các con tôi rất thích được chạy nhảy nô đùa, hòa mình vào thiên nhiên. Vợ chồng tôi ngồi uống cà phê thư thái ngắm ruộng đồng, cảnh núi đồi xanh mướt, tận hưởng ngày lễ Quốc khánh 2-9 thật ý nghĩa”-chị Như hào hứng nói.

Nhiều điểm check in lan toả tình yêu Tổ quốc

Tại Gia Lai, nhiều địa điểm check in ý nghĩa như: cờ đỏ sao vàng, xe hoa mùa thu Hà Nội… đang thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người trong ngày lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Tại khu vực Quảng trường huyện Phú Thiện, nhiều địa điểm check in đẹp mắt được dựng lên phục vụ du khách. Trong đó có xe hoa kết thành hình lá cờ Tổ quốc và xe hoa mùa thu. Chị Trần Thị Ngang-Chủ quán cà phê Hương Bưởi (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện) cho biết: “Nếu như những ngày trước trend vẽ cờ Tổ quốc trở thành trào lưu thì hôm nay, chụp hình cùng lá cờ Tổ quốc lại trở thành “hot trend” được nhiều bạn trẻ yêu thích. Vì vậy, quán có ý tưởng dựng xe hoa có hình lá cờ Tổ quốc để phục vụ mọi người vui lễ”.

Vì đây là lần đầu tiên kết hình lá cờ Tổ quốc từ những bông hoa nên các thành viên trong gia đình chị Ngang đã phải lên mạng tìm hiểu, thiết kế và lắp ráp, đảm bảo đúng kích cỡ và tính thẩm mĩ. Sau một ngày kỳ công, xe hoa có hình lá cờ Tổ quốc đã được hoàn thành từ gần 1.000 bông hoa hồng với 2 màu chủ đạo đỏ và vàng.

“Với mô hình này, tôi hy vọng không chỉ tạo được điểm vui chơi cho người dân địa phương mà còn lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến tất cả mọi người”-chị Ngang bày tỏ.

“Thật vui vì ở ngay thị trấn Phú Thiện có điểm check in đẹp mắt, ý nghĩa được tạo nên từ những bông hoa muôn màu muôn sắc. Cả gia đình tôi đã kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhau”-chị Nguyễn Thị Thương (tổ 5, thị trấn Phú Thiện) chia sẻ.

Còn bạn Dương Thị Kim Ngân (thôn Hải Yên, xã Chư A Thai) bộc bạch: “Qua mạng xã hội em biết đến mô hình “Xe hoa lá cờ Tổ Quốc” được đặt ngay tại Quảng trường nên em đã cùng bạn vượt quãng đường hơn 10 km đến đây uống cà phê và check in. Em thấy đây là mô hình rất ý nghĩa, giúp các bạn trẻ thể hiện lòng tự hào dân tộc trong ngày lễ thiêng liêng của đất nước”.

Cũng là người yêu mùa thu của Hà Nội, trong ngày Tết Độc lập, chị Nguyễn Thị Thu Oanh (tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đã đưa các con đến tham quan và chụp hình bên xe hoa. Chị Oanh cho biết: Những chiếc xe hoa rực rỡ xuất hiện tại đường Lê Hồng Phong-tuyến đường có hàng cây cổ thụ đẹp nhất thị xã An Khê đã khiến người dân chúng tôi nao lòng. Năm nay, các tiểu thương còn sắp xếp xe hoa với hình lá cờ Tổ quốc thêm dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” rất ý nghĩa.

"Qua hình ảnh này, chúng tôi cũng mong muốn giáo dục, khơi dậy cho các con niềm tự hào, lòng biết ơn các thế hệ ông cha đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc để thế hệ con cháu được sống trong hòa bình, hạnh phúc”-chị Oanh chia sẻ.

Theo chị Trần Thị Nhã Phương-chủ xe hoa (tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê), chị làm dịch vụ xe hoa từ năm 2021 đến nay. Những năm trước chị Phương chỉ trang trí xe hoa bằng các loại hoa tươi, bó hoa tươi cho người dân và du khách thuê chụp hình. Năm nay, chị có thêm ý tưởng xe hoa hình cờ Tổ quốc thu hút nhiều bạn trẻ cũng như các gia đình đến chụp hình lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Riêng ngày Quốc khánh 2-9 lượng khách đến chụp hình tăng 50-70 lượt khách so với những ngày trước.

Ngoài ra, nhiều quán cà phê “view” đẹp tại Gia Lai cũng trở nên “hút” khách trong ngày 2-9. Bởi ở đây, mọi người có thể thu-phóng vẻ đẹp của phố núi trong tầm mắt. Các bạn trẻ háo hức cùng nhau đón bình minh, "săn" những đám mây bồng bềnh huyền ảo…

Một trong những quán “hot” nhất phải kể đến là quán Phía Sau Nhà-Coffe Kids (171 Bùi Đình Tuý, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Nhiều bạn trẻ đã cất công đi từ 4-5 giờ sáng để "săn" mây, ngắm thành phố. Bạn Đỗ Thị Khánh Uyên (tổ 5, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã đi từ 15 giờ chiều để có một vị trí đẹp ngắm hoàng hôn “view” sân bay trong ngày 2-9 ý nghĩa này.

“Trong dịp lễ được về thăm nhà, mình đã cùng bạn bè chọn quán vị trí này để tận hưởng hết vẻ đẹp của quê hương. Mình tự hào vì Gia Lai có không khí mát lành, phong cảnh đẹp, có thể “chữa lành” cho những người xa quê như mình”-Khánh Uyên bày tỏ.