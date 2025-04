Gia Lai: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,06%

Cùng với đó, giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với năm 2024 và 100% trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được hỗ trợ, quản lý, can thiệp kịp thời; giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích so với năm 2024; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa khi phát hiện được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Ảnh: M.T

100% các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra, tăng cường nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tăng tỷ lệ trẻ em được tham gia ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp.

Được biết, năm nay, tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hưởng ứng từ ngày 1 đến 30-6.

Bên cạnh đó, vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh; tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em tại 1 địa phương cơ sở; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.