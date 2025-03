Tạo môi trường an toàn cho trẻ em khi đến lớp

Những ý kiến tâm huyết của trẻ em liên quan đến các vấn đề: bạo lực học đường, kỹ năng sống, mua bán chất gây nổ và vật liệu làm pháo, an toàn không gian mạng… đã được đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp thấu đáo, cặn kẽ.

Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì chương trình tiếp xúc, đối thoại.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp. Cùng dự chương trình có các ông, bà ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại diện HĐND làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Thường trực, cán bộ các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cùng 200 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại chương trình tiếp xúc đối thoại. Ảnh Đ.T

Lắng nghe trẻ em nói

Tại chương trình, các đại biểu xem phóng sự về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh từ năm 2024 đến nay; báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em sau chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, em Siu H’Bách (lớp 9A2, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện) nêu ý kiến: Một số bạn học sinh lên các trang mạng xã hội để mua chất gây nổ về chế tạo pháo. Việc làm này gây nguy hiểm cho tính mạng và mọi người xung quanh. Để ngăn chặn tình trạng này, tỉnh đã có những giải pháp nào, đồng thời có hình thức xử lý như thế nào đối với những người vi phạm?

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em. Ảnh: Đức Thụy

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Đinh Ngọc Phước-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) thông tin: Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức của các em còn hạn chế, chưa hiểu nguy cơ, hiểm họa từ việc tự chế pháo. Một số phụ huynh còn chưa quan tâm, giám sát con cái, không phát hiện kịp thời việc các em mua vật liệu về tự chế pháo. Mạng xã hội phát triển rộng rãi, hình thành các hội, nhóm kín chia sẻ, mua bán các tiền chất thuốc nổ, hướng dẫn chế tạo pháo nổ nhưng không được kiểm duyệt, ngăn chặn kịp thời; các trang thương mại điện tử chưa kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các gian hàng, để diễn ra việc mua bán các tiền chất thuốc nổ trái phép trá hình, từ đó các em học sinh tìm mua nguyên liệu về tự chế pháo.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: Đơn vị đã triển khai Kế hoạch số 2561/KH-CAT-PC06 ngày 18-12-2024 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp như: phối hợp với các trường tuyên truyền quy định pháp luật về nghiêm cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo trái phép, nguy cơ tai nạn do pháo gây ra; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm; phát động phong trào quần chúng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng các quy định về quản lý, sử dụng pháo; đề nghị ngăn chặn, loại bỏ các nội dung hướng dẫn chế tạo pháo, quảng cáo thuốc pháo, nguyên liệu chế tạo pháo trên mạng internet; nắm tình hình, điều tra hoạt động mua bán pháo, nguyên liệu chế tạo pháo trên môi trường mạng để xử lý nghiêm theo quy định; chỉ đạo lực lượng Công an ở cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp chế tạo, đốt pháo; khẩn trương xác minh ngay các vụ việc tai nạn nghi do chế tạo pháo.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, Công an tỉnh đề nghị các nhà trường, phụ huynh quản lý, giáo dục con em, học sinh hiểu rõ tác hại, rủi ro của việc chế tạo pháo hoa, pháo nổ để các em phòng tránh, không gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh; mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tặng quà cho thiếu nhi tham gia chương trình tiếp xúc, đối thoại. Ảnh: Đ.T

Dịp này, HĐND tỉnh đã tặng quà cho 200 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tham dự chương trình tiếp xúc, đối thoại.

Trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, em Nguyễn Phương Thúy (lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) nêu vấn đề: Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới nhưng thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc, gây ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi. Chính quyền các cấp, cụ thể hơn là ngành Giáo dục đã triển khai những giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này?

Ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-giải đáp: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đồng thời, Sở đã phát động phong trào thi đua “Học đường Gia Lai quyết tâm phòng-chống bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện”. Sở cũng đã triển khai cho các cơ sở giáo dục thực hiện phong trào thi đua, tiếp tục triển khai các câu lạc bộ, đôi bạn cùng tiến, phong trào xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.458 diễn đàn liên quan đến phong trào xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường. Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh cách tương tác lành mạnh trên không gian mạng để hình thành cách ứng xử tốt, kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Tăng cường hoạt động của tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục giảm áp lực học tập bằng các giải pháp: kiểm tra và nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp, đổi mới phương pháp tự học. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm để giảm áp lực học tập cho học sinh.

Chung tay tạo môi trường học đường an toàn cho trẻ em

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em diễn ra thường niên với mong muốn thúc đẩy thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương và tạo điều kiện để các em được thể hiện tiếng nói của mình.

Tại chương trình tiếp xúc, đối thoại, các em đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh về một số nhóm vấn đề như: bạo lực học đường, dạy thêm, học thêm, kỹ năng sống; an toàn không gian mạng, quản lý sử dụng internet, mạng xã hội, thông tin chính thống; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng sâu, vùng xa; bạo hành, xâm hại trẻ em; phòng ngừa trẻ em sử dụng chất kích thích, ma túy; ngăn chặn việc mua bán chất gây nổ, vật liệu làm pháo; tình trạng vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tình trạng bắt cóc trẻ em; phòng-chống hút thuốc lá; mua bán hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường; phòng tránh đuối nước ở trẻ em; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp thấu đáo những thắc mắc, đồng thời đưa ra giải pháp để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

Quang cảnh chương trình tiếp xúc, đối thoại. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Hàng năm, HĐND tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với trẻ em. Đây là việc làm thường niên và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp để tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị hết sức chính đáng của trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xem xét và sửa đổi, tăng cường công tác quản lý, giáo dục để đẩy mạnh công tác nhằm tạo môi trường sống, môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho trẻ em.

Qua ý kiến của các em và phần trả lời của các cơ quan chức năng có liên quan cho thấy buổi tiếp xúc được tổ chức đảm bảo chất lượng, các em đã thể hiện được ý thức trách nhiệm rất cao, phản ánh những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt. Những ý kiến xác đáng, phản ánh vấn đề thực tiễn này đòi hỏi các ngành, địa phương, nhà trường và phụ huynh phải có sự quan tâm để giải quyết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các em.

Thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất, tạo môi trường an toàn cho trẻ em khi đến trường, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Đặc biệt, bản thân các em học sinh phải chủ động trang bị kiến thức và các kỹ năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Phát biểu kết luận chương trình tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên mong muốn trẻ em nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không được sử dụng, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép; không được điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không tham gia bạo lực học đường, không sử dụng chất kích thích.

Mỗi trẻ em phải tự rèn kỹ năng để không vi phạm những điều cấm, những điều pháp luật quy định; trang bị kỹ năng ứng phó với những vấn đề xảy ra trong quá trình sinh hoạt và trong học tập; trang bị kỹ năng biết từ chối, cương quyết không tham gia vào những hội/nhóm, lời mời chào, kêu gọi chưa rõ nội dung, không rõ đối tượng trên không gian mạng. Trẻ em cần rèn luyện kỹ năng, lối sống tích cực, phù hợp với lứa tuổi, đó là học tập, sinh hoạt Đoàn-Đội, thể dục thể thao.

Qua kiến nghị của trẻ em, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo an toàn cho học sinh gồm: an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội. Trang bị thêm các công cụ phục vụ cho học sinh ngoài giờ học như: hoạt động thể dục thể thao, kỹ năng bơi để các cháu có cơ hội rèn luyện.

Khuyến khích các cháu tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tìm tòi ý tưởng mới để phục vụ cho việc học, nhà trường tạo điều kiện để hỗ trợ các em phát triển kỹ năng. Các ngành, địa phương cần quan tâm đến trẻ em nhiều hơn, làm thế nào để phát huy, tạo điều kiện để các em vừa tham gia học tập vừa sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh.