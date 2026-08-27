Gia Lai đề xuất công bố dự án cho người nước ngoài sở hữu nhà ở

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Qua rà soát, dự án được đề xuất đưa vào danh mục lần này là Khu phức hợp Đak Đoa, gồm 3 khu biệt thự nhà ở A, B, C do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại xã Đak Đoa. Số lượng nhà ở riêng lẻ người nước ngoài được phép sở hữu tại dự án không quá 250 căn, theo quy định tại Điều 17 Luật Nhà ở năm 2023.

Phối cảnh dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort. Ảnh: FLC Group

Đề xuất được Sở Xây dựng thực hiện trên cơ sở Luật Nhà ở, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cùng ý kiến thẩm định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về yêu cầu quốc phòng - an ninh đối với dự án.

Khu phức hợp Đak Đoa được quy hoạch hơn 519 ha; sau đó UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với diện tích khoảng 489,3 ha.

Dự án định hướng phát triển quần thể du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, sân golf kết hợp các khu ở sinh thái, dự kiến khoảng 4.100 căn nhà ở riêng lẻ, quy mô dân số khoảng 17.000 người.

Ngày 4-4-2026, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại khu vực này, quy mô khoảng 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận công bố danh mục Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ (phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Bắc) để tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Xây dựng công bố thông tin dự án trên Cổng thông tin điện tử; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt hoạt động mua bán nhà ở của người nước ngoài, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, số lượng nhà ở (bao gồm cả căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu là không quá 250 căn đối với nhà ở riêng lẻ và không quá 30% số lượng căn hộ chung cư trong một tòa nhà chung cư.