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Gia Lai có 2 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng đạt 37,5 điểm

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, Gia Lai có 2 thủ khoa cùng đạt 37,5 điểm.

Cụ thể, 2 thí sinh Nguyễn Thị Thúy Ngân (Trường THPT chuyên Chu Văn An, phường Bồng Sơn) và thí sinh Võ Đăng Tuệ (Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đều đạt tổng điểm cao nhất tỉnh với 37,5 điểm.

Điểm từng môn của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Ngân gồm: Toán 10; Ngữ văn 8,25; Hóa học 9,5; Sinh học 9,5. Trong khi đó, điểm từng môn của thí sinh Võ Đăng Tuệ gồm: Toán 9,5; Ngữ văn 8,5; Vật lý 9,5; Tin học 10.

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Thí sinh Võ Đăng Tuệ (Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) là một trong 2 thí sinh đạt tổng điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: T.D

Tại kỳ thi này, tỉnh Gia Lai cũng có 6 thủ khoa ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm: A00, A01, B00, C00 và D01.

Cụ thể, thủ khoa khối A00 là thí sinh Lê Quỳnh Như (Trường THPT số 1 Quang Trung, xã Tây Sơn) đạt 29,5 điểm (Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 9,5) và em Hồ Xuân Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng) đạt 29,5 điểm (Toán 10, Vật lý 9,75, Hóa học 9,75).

Thủ khoa khối A01 là thí sinh Trần Tiến Đạt (thí sinh tự do của Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện) với 28,75 điểm (Toán 9,5, Vật lý 10, Tiếng Anh 9,25). Thủ khoa khối B00 là thí sinh Lê Thanh Hùng (Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Chư Prông) đạt 29,5 điểm (Toán 9,5, Hóa học 10, Sinh học 10).

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Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 6 thủ khoa ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Ảnh: T.D

Thủ khoa khối C00 là thí sinh Nguyễn Thanh Trúc (thí sinh tự do của Trường THPT Trưng Vương, phường Quy Nhơn) đạt 27,5 điểm (Ngữ văn 9, Lịch sử 9,25, Địa lý 9,25). Thủ khoa khối D01 là thí sinh Lê Bá Khánh Quốc (Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt 28 điểm (Toán 9,75, Ngữ văn 8,75, Tiếng Anh 9,5).

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