(GLO)- Cuộc thi Toán tính nhanh do Trung tâm Giáo dục Smart Kids Gia Lai tổ chức thường niên đã trở thành “sân chơi” hấp dẫn của nhiều học sinh trong tỉnh. Năm nay, 90 thí sinh ở độ tuổi 4-14 đã có màn tranh tài sôi nổi, gay cấn vào ngày 15-1 vừa qua.

(GLO)- Mặc dù mới triển khai nhưng mô hình cổng trường an toàn giao thông (ATGT) và đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và phụ huynh học sinh khi tham gia giao thông.

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, các đội tuyển học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế, hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế, đã đạt thành tích vượt trội, là điểm sáng của giáo dục Việt Nam với bạn bè quốc tế năm 2022.

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1609/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030“. Chương trình này hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.