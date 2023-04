(GLO)- Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, sáng 7-4, Gia Lai ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc tại thôn Ia Sâm (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) khiến 3 người nhập viện cấp cứu, trong đó 1 người tử vong.

Qua điều tra, xác minh từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và hồi cứu hồ sơ bệnh án, được biết chiều 6-4, bà Đinh Jơt (SN 1991) là mẹ đẻ của 3 cháu: Đinh Thưn (SN 2009), Đinh Ngục (SN 2017) và Nguyễn Đình Thanh Tú (SN 2021) đã bắt 1 con cóc về làm thịt và nấu ăn. Đến 20 giờ cùng ngày, 3 người con của bà Jơt đã ăn thịt và trứng cóc tại nhà.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả 3 cháu đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, đi ngoài phân lỏng. Khoảng 3 giờ ngày 7-4, các cháu được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện Chư Sê để cấp cứu. Trong đó, cháu Nguyễn Đình Thanh Tú được xác định chết ngoại viện. Hiện tại, hai cháu Đinh Thưn và Đinh Ngục đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu (Trung tâm Y tế huyện Chư Sê).

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, Trạm y tế xã Ia Rong đã đến nhà bà Đinh Jơt điều tra xác minh nhưng các mẫu thịt cóc, trứng cóc không còn. Vì vậy, Đoàn không tiến hành lấy mẫu thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh triển khai công tác truyền thông tại chỗ cho người dân về việc không làm, chế biến cóc để làm thức ăn; không nên ăn những thực phẩm đã nấu chín nhưng để lâu ở nhiệt độ thường; thực hiện ăn chín, uống chín, ăn ngay sau khi vừa được nấu chín, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn.