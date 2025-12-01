Giá cà phê và hồ tiêu trong nước ổn định phiên đầu tuần, thế giới biến động trái chiều

(GLO)- Ngày 1-12, giá cà phê và hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đều ổn định, neo ở mức cao trong phiên đầu tuần. Hiện cà phê giao dịch trong khoảng 111.300-112.300 đồng/kg, còn hồ tiêu đạt 150.000-151.000 đồng/kg.

Ngày 1-12, giá cà phê và hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đều ổn định, neo ở mức cao trong phiên đầu tuần. Ảnh: Internet

Theo đó, mức giá thu mua cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk với 112.300 đồng/kg; tiếp đến là tại Gia Lai ở mức 111.900 đồng/kg và thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, với 111.300 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, giữ ngôi đầu trong cả nước là tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, đạt mốc 151.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay giao dịch với giá 150.500 đồng/kg.

Còn tại Đồng Nai, hồ tiêu hiện đang được thương lái thu mua với giá 150.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh là 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 26 USD/tấn, đạt mức 4.565 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 4.228 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng. Trong đó, kỳ giao tháng 12-2025 tăng 1,5 cent/lb, đạt mức 413,0 cent/lb; tháng 9-2026 tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 338,1 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm nhẹ 0,9 cent/lb, đạt mức 408,0 cent/lb.

Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới không ghi nhận biến động. Tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao. Trong đó, giá tiêu đen của loại 500 gr/l ở mức 6.500 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn; tiêu trắng đạt mức 9.250 USD/tấn.