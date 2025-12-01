Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu trong nước ổn định phiên đầu tuần, thế giới biến động trái chiều

MỘC TRÀ

(GLO)- Ngày 1-12, giá cà phê và hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đều ổn định, neo ở mức cao trong phiên đầu tuần. Hiện cà phê giao dịch trong khoảng 111.300-112.300 đồng/kg, còn hồ tiêu đạt 150.000-151.000 đồng/kg. 

Ngày 1-12, giá cà phê và hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đều ổn định, neo ở mức cao trong phiên đầu tuần. Ảnh: Internet

Theo đó, mức giá thu mua cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk với 112.300 đồng/kg; tiếp đến là tại Gia Lai ở mức 111.900 đồng/kg và thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, với 111.300 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, giữ ngôi đầu trong cả nước là tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, đạt mốc 151.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay giao dịch với giá 150.500 đồng/kg.

Còn tại Đồng Nai, hồ tiêu hiện đang được thương lái thu mua với giá 150.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh là 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 26 USD/tấn, đạt mức 4.565 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 4.228 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng. Trong đó, kỳ giao tháng 12-2025 tăng 1,5 cent/lb, đạt mức 413,0 cent/lb; tháng 9-2026 tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 338,1 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm nhẹ 0,9 cent/lb, đạt mức 408,0 cent/lb.

Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới không ghi nhận biến động. Tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao. Trong đó, giá tiêu đen của loại 500 gr/l ở mức 6.500 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn; tiêu trắng đạt mức 9.250 USD/tấn.

