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Đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur nối lại đúng ngày Quốc khánh

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Sáng 2-9, chuyến bay AirAsia từ Kuala Lumpur (Malaysia) hạ cánh tại sân bay Liên Khương, nối lại đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur sau thời gian tạm dừng khai thác.

Lúc 10 giờ 58 ngày 2-9, chuyến bay AK571 của hãng hàng không AirAsia từ Kuala Lumpur (Malaysia) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên trở lại Đà Lạt (Lâm Đồng) sau thời gian sân bay tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Sáng 2.9, sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên từ Kuala Lumpur (Malaysia) sau thời gian tạm dừng khai thác
Sáng 2.9, sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên từ Kuala Lumpur (Malaysia) sau thời gian tạm dừng khai thác

Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương kể từ khi sân bay khai thác trở lại, cũng là dấu mốc khôi phục kết nối hàng không giữa Đà Lạt và Kuala Lumpur đúng dịp Quốc khánh 2-9.

Sau khi đưa hành khách từ Malaysia đến Đà Lạt, chuyến bay AK572 rời sân bay Liên Khương lúc 11 giờ 40, đưa hành khách trở lại Kuala Lumpur.

Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sáng 19.8.2026, sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp
Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sáng 19.8.2026, sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp

Việc khôi phục đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho du khách từ Malaysia và các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và giao thương của địa phương sau thời gian Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng khai thác để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sáng 19-8-2026 sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp
Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sáng 19-8-2026 sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp
Du khách quốc tế từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến sân bay Liên Khương sáng 2-9
Du khách quốc tế từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến sân bay Liên Khương sáng 2-9

Sau khi hoàn thành các hạng mục cần thiết, sân bay Liên Khương đã khai thác trở lại, từng bước khôi phục các đường bay nội địa và quốc tế.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại đúng ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ đánh dấu sự phục hồi kết nối hàng không quốc tế của Liên Khương, mà còn mở thêm lựa chọn di chuyển cho du khách quốc tế, góp phần kết nối Đà Lạt - Lâm Đồng với các thị trường trong khu vực.

Theo Lâm Viên (TNO)

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