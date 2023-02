Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Hơn 10 năm trong vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê), ông Nguyễn Phi Điềm là cán bộ tiêu biểu, sáng tạo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

(GLO)- Chiều 31-1, lãnh đạo thị xã An Khê chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã (14/3/1948-14/3/2023).

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.

(GLO)- Với mọi người thì du xuân là tìm đến các điểm vui chơi, giải trí, những danh lam thắng cảnh hay đến chúc Tết gia đình, người thân. Thế nhưng đối với những người lính trực, sẵn sàng chiến đấu thì du xuân là tìm đến các trò chơi dân gian, ngắm vườn hoa do bàn tay mình tạo nên.

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.