(GLO)- Sáng 4-10, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Prông) phối hợp Công an thị trấn Chư Prông tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại Cửa hàng Điện máy Xanh (thị trấn Chư Prông).

(GLO)- Sau 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự” do Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xây dựng đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.