Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở An Khê

(GLO)- Sáng 16-1, tại UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Các đại biểu dự buổi tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê; trong đó xã Tú An 68 suất quà; Cửu An 28 suất quà; phường An Phước 34 suất quà và phường Ngô Mây 20 suất quà.

Mỗi suất quà 500 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và 300 ngàn đồng tiền quà như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, UBND phường An Phước tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Phước. Ảnh: Ngọc Minh

Thông qua chương trình, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak mong muốn chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc an khang thịnh vượng, đủ đầy hơn. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công ty trong việc cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.