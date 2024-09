Trước những thiệt hại của người dân ở các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng của bão số 3, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng chung tay ủng hộ đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Đến thời điểm này, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ được hơn 652 triệu đồng. Hiện nay, công tác vận động, quyên góp ủng hộ vẫn đang tiếp tục được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, số tiền vận động sẽ liên tục được cập nhật bổ sung.

Dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển về đơn vị chức năng của Bộ Công an trong thời gian tới.