Công an tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Tin liên quan Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: Giữ vững an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh 3 lần được Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và thưởng nóng.

Vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Ngày 15-12-2023, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm của tỉnh-nhấn mạnh: Để đảm bảo ANTT cho người dân vui xuân, đón Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tấn công mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm.

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm cao nhất. Trong đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở, đặc biệt là Công an cấp xã đã bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác.

Trong đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 200 lượt tuyên truyền bằng xe loa và 770 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 188.000 lượt người tham dự; gọi hỏi, răn đe, vận động, giáo dục cá biệt hơn 9.500 trường hợp; tổ chức cho hơn 12.000 cá nhân, đại diện hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh, tài xế ký cam kết chấp hành pháp luật; tiếp xúc tranh thủ hơn 1.700 lượt già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo…

Lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.900 phương tiện, hơn 3.300 giấy tờ các loại, ra quyết định xử phạt 16.692 trường hợp với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng, tước 1.480 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh cư trú, ngành nghề có điều kiện, lập biên bản xử phạt 27 trường hợp vi phạm với số tiền 65,5 triệu đồng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức 400 buổi tuyên truyền tập trung tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; mở 25 lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy; bảo đảm 100% quân số, phương tiện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã triển khai hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động lớn về kinh tế, văn hóa, an ninh, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Noel, đêm Giao thừa, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Trong đợt cao điểm, Cơ quan điều tra Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, điều tra khám phá 126 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 72%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,5%. Trong đó, đấu tranh, bắt giữ 56 vụ/86 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 500 gram heroin; 600 gram ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng; lập danh sách đưa 18 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; bắt 3 vụ/3 đối tượng cho vay lãi nặng; bắt giữ 33 vụ/60 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 638 kg pháo cùng nhiều tang vật khác liên quan; triệt phá 22 tụ điểm tổ chức đánh bạc, mại dâm, xử lý 59 đối tượng.

Đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp điều tra, làm rõ kịp thời trấn an dư luận và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Điển hình như Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ia Grai phá 2 chuyên án, bắt giữ các đối tượng đột nhập, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó; Công an TP. Pleiku bắt giữ 1 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh; Công an thị xã An Khê nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng phóng hỏa làm 3 người tử vong do mâu thuẫn cá nhân.

Đặc biệt, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo trên không gian mạng, bắt xử lý 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

Cũng trong đợt cao điểm, nhiều loại tội phạm được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước như: tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 53 vụ, cướp tài sản giảm 5 vụ, trộm cắp tài sản giảm 5 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 5 vụ, cố ý gây thương tích giảm 6 vụ.

Tại hội nghị giao ban, đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 2 và thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Trong đợt cao điểm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong bảo vệ tài sản, chủ động tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy… của quần chúng nhân dân được nâng cao; vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã được phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nhiệm vụ công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác điều tra phá án.

Nhiều tập thể, cá nhân phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an toàn tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và thưởng nóng.

Phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác Công an, giữ vững ANTT, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.